Rasmus Dahlin dans le top 3 des défenseurs?

Rasmus Dahlin a connu une vraie saison d’éclosion en 2022-2023 et les rumeurs pour son prochain contrat font entendre que le défenseur des Sabres de Buffalo pourrait devenir l’un des mieux payés bientôt.

Le Suédois de 23 ans deviendra joueur autonome avec compensation l’été prochain, après avoir opté pour un contrat pont de trois ans en 2021. Avec un salaire annuel moyen de 6 millions $, le jeune homme constitue une belle aubaine pour son équipe, mais il serait désormais temps de passer à la banque.

Les anciens joueurs de la Ligue nationale Andrew Peters et Craig Rivet ont statué lors du plus récent épisode de leur balado «After The Whistle» que Dahlin pourrait toucher un montant de 10,5 millions $ dès son prochain pacte. Seuls deux défenseurs gagneront davantage la saison prochaine, soit les vétérans Erik Karlsson et Drew Doughty.

Dahlin a réussi des sommets en carrière avec 15 buts, 58 mentions d’aide et 73 points l’an dernier. Il a maintenu pour la première fois un différentiel positif (+12) et les Sabres ont effectué des progrès marqués au classement en terminant à un point d’une participation aux séries.

En carrière, le tout premier choix du repêchage de 2018 a amassé 233 points en 355 parties.