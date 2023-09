Sécurité des joueurs dans le football RSEQ: Glen Constantin satisfait que la suspension ait été rendue publique

Si sa décision d’envoyer la bande vidéo de l’incident n’avait rien de personnel à l’endroit du joueur ou du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Glen Constantin est satisfait que le RSEQ ait rendue publique la décision d’imposer une suspension d’une partie au joueur fautif.

• À lire aussi: Football universitaire: un congé qui a fait beaucoup de bien au Rouge et Or qui a corrigé les lacunes du premier match à Sherbrooke

Pour un plaqué à la tête du quart-arrière Arnaud Desjardins au deuxième quart du match d’ouverture entre le Rouge et Or et le Vert & Or le 25 août, le maraudeur Benjamin Huot a été suspendu une partie. Il n’a pas affronté les Redbirds, vendredi dernier.

«Le joueur de Sherbrooke est un bon jeune, mais je souhaitais que la décision du RSEQ soit rendue publique afin que notre circuit démontre qu’elle a à cœur la sécurité de nos joueurs, a expliqué l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Je ne voulais pas qu’il rate un match sans qu’on sache la raison. La suspension ne nous a rien donné parce qu’il a raté un match contre McGill, mais c’est le message qu’on se préoccupe de la sécurité des joueurs qui était important.»

Constantin appuie son joueur

Constantin ne tient pas rigueur à Jean-Antoine Dean-Rios qui s’est porté à la défense de son quart-arrière. Le bloqueur a été expulsé pour son geste et il a écopé d’une suspension automatique d’une rencontre.

«J’appuie son geste parce qu’on doit protéger les quarts-arrières, a-t-il affirmé. C’est plate qu’il ait écopé d’une suspension, mais je comprends la décision bien que je la trouve sévère. Il a écopé d’une rudesse excessive, il a frappé avec son casque et il y avait un délai entre les deux actions. Ce sont trois critères qui mènent à une expulsion.»

Nathaniel Dumoulin-Duguay salue le geste de son coéquipier. «Jean-Antoine a protégé les arrières de notre quart-arrière et de toute l’équipe, a mentionné le bloqueur de 3e année. C’est 100 pour cent injuste qu’il sit suspendu, mais c’est la règle. On perd un gros morceau, mais on sait que Maxime-Olivier est capable de faire le job.»

Reprise vidéo

Constantin souhaite que les officiels aient accès aux reprises vidéos pour revoir une décision au cours d’un match. «Je comprends qu’il y a un match sur deux qui n’est pas télévisé et que ce n’est pas équitable pour les deux équipes qui ne sont pas à la télévision, mais ce n’est pas une raison suffisante de mettre en danger la sécurité des joueurs.»

Dean-Rios sera de retour le 17 septembre lors de la visite des Carabins de l’Université de Montréal. «Il sera partant contre Montréal», a assuré Constantin qui est très satisfait du travail de Maxime-Olivier Cabana en relève.

Un partant ne perd habituellement pas son poste à son retour d’une blessure et le même raisonnement s’appliquera dans ce cas-ci.