Théâtre La Bordée : une programmation sous le signe de l’impulsion pour la saison 2023-2024

Pour sa 47e saison, le Théâtre La Bordée de Québec vous présente une programmation haute en couleur incluant cinq grandes productions, trois événements 5 à 7 et trois spectacles invités.

Sous le thème de l’Impulsion, le théâtre, situé dans le quartier Saint-Roch, vous propose de vivre une foule d’émotions et de célébrer ceux qui osent en allant à la rencontre d’histoires où des personnages ont décidé de faire le grand saut.

Les productions de La Bordée

1. Pour la suite du monde | 19 septembre au 14 octobre 2023

C’est en 1962 que Pierre Perrault a convaincu les habitants de l’Isle-aux-Coudres de reprendre la traditionnelle « pêche à marsouin », une pratique abandonnée depuis près de 40 ans. Il vous plonge dans le quotidien des paysans et des ouvriers avec leur langue singulière et leur attachement à la nature.

Librement inspirée du film du même nom signé Pierre Perrault, Michel Brault et Marc Carrière, cette coproduction de La Bordée et La Trâlée sera présentée en théâtre d’objets. Le texte, écrit par Lorraine Côté, avec la collaboration de Nicola Boulanger, trace un portrait du Québec canadien-français des années 1960.

2. Là où je me terre | 31 octobre au 25 novembre 2023

D’après le roman biographique à succès de Caroline Dawson, cette pièce, adaptée pour le théâtre par Michel Nadeau et mise en scène par Guillaume Pepin, raconte les nombreux défis rencontrés par la jeune fille chilienne, tout juste arrivée au Canada, de sept ans jusqu'au début sa vie adulte. Elle cherche éperdument à s’intégrer dans sa nouvelle société, devenir une immigrante parfaite, se fondre au groupe, quoi qu’il en coûte !

3. Heimat / Revenir | 16 janvier au 10 février 2024

De passage à Québec pour le mariage de son frère, Christophe rencontre Claire dans l’autobus. Il ose demander à cette pure inconnue, avec qui il partage un moment de complicité inattendu, de l’accompagner à la cérémonie. Comme elle n’a rien au programme, elle accepte, mais cette décision spontanée l’entraînera là où elle ne croyait pas aller.

Écrite par Mary-Lee Picknell et mise en scène par Maryse Lapierre, cette pièce réussit un tour de force en présentant la réalité des personnes aux prises avec l’anxiété à travers une comédie sentimentale.

4. Apologia | 27 février au 23 mars 2024

Kristin Miller, une éminente historienne de l’art, fête ses 70 ans. Alors que ce moment devrait rimer avec célébration, ses deux fils livrent leur version du passé et Kristin doit faire face aux conséquences, elle qui était de tous les combats et qui est montée sur les barricades parisiennes de mai 1968 avec les étudiants de sa génération.

Cette pièce, écrite par Alexi Kaye Campbell et mise en scène par Michel Nadeau, présente un constat poignant à propos de certaines femmes qui ont dû faire des sacrifices pour poursuivre leurs rêves.

5. Nos Cassandre | 23 avril au 18 mai 2024

L’autrice Anne-Marie Olivier et le metteur en scène Frédéric Dubois vous invitent à explorer l’engagement citoyen à travers le parcours de Dre Joanne Liu, une urgentologue pédiatrique dont la famille est originaire de Taishan, en Chine.

Ayant été présidente internationale de Médecins sans frontières pendant six ans, elle souligne les aberrations des systèmes politiques, en appelle à une solidarité sans faille et nomme haut et fort ce qui la répugne autant que ce qui l’inspire.

Les 5 à 7 de La Bordée

Présentée par Hydro-Québec, cette formule diversifie l’offre théâtrale en proposant une pièce de 60 minutes avec une consommation et une bouchée pour seulement 23 $.

1. Dix-roues | 28 août au 15 septembre 2023

Krystel, une femme étiquetée « taille plus », livre avec humour et sensibilité ses aventures de « grosse » ainsi que ses récits auto-dérisoires et touchants, de l’enfance à l’âge adulte.

Cette création de Marie-Josée Godin célèbre les corps faits dans de grands moules à travers des histoires sur l’acceptation de soi et la guérison.

2. NIPPLE_JESUS | 29 avril au 17 mai 2024

Dave, 38 ans, travaille comme bouncer dans les bars depuis longtemps. À la suite d’une altercation qui aurait pu mal tourner, il décide de tout quitter pour un emploi de gardien dans un musée d’art contemporain. Il est loin de se douter que l’œuvre controversée qu’il doit surveiller l’ébranlera profondément.

Drôle, surprenante et bien ficelée, cette création, adaptée par Samuel Corbeil, met en scène un personnage des plus attachants sous ses airs de dur à cuire.

3. S’aimer ben paquetée | 4 au 15 mars 2024 (en reprise)

Avec un humour décapant, la pièce trace un portrait sans concession d’une femme qui se libère de l’emprise de l’alcool.

Cette création de Cristina Moscini, qui met en vedette Ariel Charest, fera son retour sur scène après avoir fait salle comble en décembre 2022.

Les pièces en accueil

En plus de ces grands rendez-vous culturels, le Théâtre La Bordée vous présente trois productions invitées : Les étés souterrains de Steve Gagnon (22 août au 2 septembre 2023), Basse-Ville de Thomas Gionet-Lavigne (5 au 16 décembre 2023) et Et puis par la fenêtre, nous pourrons voir les champs de Stéphanie Labbé (28 mars au 8 avril 2024).

Pour vous procurer des billets pour les pièces et événements de la programmation 2023-2024 du Théâtre La Bordée, visitez labordee.ca.