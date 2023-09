Toujours en quête de l’amour maternel même en vieillissant

J’ai 41 ans et mon frère 38. Nous avons eu une enfance normale, si je fais abstraction que mon frère a toujours été le préféré de ma mère, même si j’étais la plus performante à l’école. Sa préférence pour son petit garçon m’a toujours fait mal. Je n’ai jamais réussi à éclipser le bonheur que ce petit blondinet à la figure d’ange lui procurait.

Notre père étant peu présent à la maison. Je n’ai jamais pu, comme d’autres filles de mon entourage, me rabattre sur l’intérêt qu’il aurait pu développer pour la fille débrouillarde et intelligente que j’étais par ailleurs. Et comme il est décédé alors que j’allais sur mes 20 ans, je me suis toujours sentie la moins aimée de la famille.

Le temps a passé. Je me suis mariée et j’ai une fille de 16 ans. Mon frère lui a deux jeunes enfants de huit et six ans. Nous avons tous deux des carrières intéressantes et gratifiantes ainsi que des vies de couple satisfaisantes. Mon problème c’est qu’encore aujourd’hui, je vis de grandes frustrations à cause de l’attitude de ma mère.

Quand elle nous reçoit tous à dîner chez elle, j’ai beau me fendre en quatre pour l’aider et lui faciliter la tâche, il n’y a que mon frère qui compte. Le seul petit geste qu’il pose pour elle devient un exploit olympique, alors que ce que je fais de mon côté passe tout le temps dans le beurre. Il faudrait quasiment que je lui mette les points sur les i pour qu’elle daigne enfin me remercier à ma juste valeur, et encore !

Mon mari tourne ça en blague quand je lui parle de mes frustrations. Il me dit que je retombe en enfance et que je devrais cesser de m’en faire avec ça. C’est facile pour lui de parler ainsi puisque ma mère, qui a toujours préféré la présence des hommes à celle des femmes, le trouve toujours si parfait. Ce qui ajoute à mon malaise.

Quand j’en parle à mon frère, il me remet sur le nez mon complexe d’Oedipe mal résolu. Facile de parler comme ça quand on a toujours été le préféré de sa mère. Pourquoi pensez-vous qu’ENCORE à mon âge je me sente blessée par ça quand tout le reste va bien ?

Anonyme

Une investigation du côté d’Œdipe ne serait pas à négliger. Mais pour ça, il faudrait avoir envie de fouiller pourquoi vous avez omis de mesurer vos forces positives, préférant entretenir l’impression d’être négligée par votre mère. Rendue à votre âge, il serait temps de vous apprécier vous-même un peu plus.