Une marée humaine a perturbé le centre-ville de Trois-Rivières

Le centre-ville de Trois-Rivières a été perturbé, mercredi, par une marée humaine composée de travailleurs des domaines de la santé, des services sociaux et de l'éducation de partout au Québec.

Ces travailleurs ont pris d'assaut les rues pour lancer un signal d'alarme. Depuis des mois, les négociations sont au point mort et le spectre de grèves plane à l'horizon.

Ils demandent entre autres une hausse salariale pour contrer l'inflation, alors que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives font du surplace. Un fossé se creuse entre les demandes du gouvernement et celles du Front commun.

«Ils sont encore pris avec leur 9% sur cinq ans et ils nous demandent des reculs sur les régimes de retraite. On demande 100$ d'augmentation la première année pour l'ensemble des travailleurs du secteur public. On nous dit que c'est trop. Mais en même temps, le gouvernement, c'est voté une augmentation de 582$ par semaine pour ses députés», a dit le premier vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public,

François Énault,

Ce que le Front commun a tourné en dérision. L'image était forte. La caricature du premier ministre François Legault et de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, lesquels se trouvaient à bord d'une Mustang croulant sous les 100 dollars et ils distribuaient des cacahouètes aux manifestants.

Des autocollants ont aussi été apposés sur la porte menant au bureau du ministre Jean Boulet. C'est la deuxième fois en une semaine que le Front commun se mobilise à Trois-Rivières. Le regroupement englobe la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS et représente au total 420 000 travailleurs au Québec, dont la moyenne salariale est de 43 000 dollars.

Une manifestation nationale se tiendra le 23 septembre à Montréal alors que des milliers de travailleurs prendront la rue.

Keyword: