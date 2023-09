Une mère de Jacksonville, en Floride, retrouve les corps sans vie de ses jumelles dans un coffre à jouets

Une mère dévastée qui a découvert avec horreur les corps sans vie de ses deux jumelles de 4 ans dans un petit coffre à jouets dans lequel la famille rangeait des peluches a imploré les parents de se débarrasser d’ameublement semblable, après qu’elles aient suffoqué à mort.

«Peu de gens connaîtront la douleur de perdre deux enfants en même temps et d'une manière qui n'a aucun sens [...] peu de gens connaîtront le sentiment d'essayer de ne pas passer CHAQUE SECONDE D'ÉVEIL à pleurer d'agonie, au point de tomber de douleur», a déploré la mère des jumelles, Sadie Myers, de Jacksonville en Floride dans une publication sur Facebook lundi.

Le cœur lourd, la mère de Aurora et Kellan, deux jumelles de 4 ans, et de deux garçons un peu plus vieux a décidé de relater le cauchemar qu’elle vit depuis vendredi dernier, dans l’espoir que son témoignage empêche d’autres parents de commettre la même erreur, ont rapporté plusieurs médias.

La journée précédente, son mari avait couché les enfants, qui dormaient tous à poings fermés au moment où la mère de famille était revenue du travail.

Sauf qu’en pleine nuit, les jumelles, qui avaient l’habitude de se réveiller pour jouer un peu avec leurs jouets avant de s’endormir hors de leur lit, auraient choisi un petit coffre à jouets en bois rempli de peluche pour finir leur nuit.

«Ce que je ne savais pas et je suis sûre que beaucoup d’autres ne savent pas, c’est que la plupart des coffres à jouets en bois une fois fermés sont ÉTANCHES À L’AIR [...] Alors qu’elles dormaient, toutes blotties, elles ont lentement manqué d’oxygène», a poursuivi la maman dans son message.

Ce n’est qu’au petit matin que les parents auraient remarqué, en paniquant, que leurs deux filles n’étaient plus dans leur lit, au point de «virer la maison à l’envers et crier leurs noms dans la rue», jusqu’à ce qu’un de leur garçon leur apprenne qu’il venait de les trouver «endormies dans le coffre à jouets», selon la publication.

«J’ai couru pour vérifier et en quelques secondes, j'ai su que quelque chose n'allait pas. [...] Cela n'a aucun sens pour moi et cela n'aura jamais de sens... J'espère que savoir cela vous aidera d'une manière ou d'une autre, et j'espère que si vous avez un coffre à jouets comme celui-ci, vous le détruirez immédiatement», a martelé Sadie Myers sur Facebook.

Une campagne de sociofinancement a été mise en place par des proches pour faciliter le deuil des deux parents.