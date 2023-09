Vague de chaleur: six conseils pour mieux dormir quand il fait chaud

Avec la vague de chaleur qui frappe la province, de nombreux Québécois dorment moins bien, se retournant sans cesse et changeant l’oreiller de bord encore et encore afin de trouver un peu de fraîcheur.

Il s’agit là d’un fait connu: la température joue un rôle important dans le sommeil, selon ce qu’a rapporté «The Telegraph».

«En début de nuit, une baisse de température de 1°C est nécessaire pour vous aider à vous endormir. C’est cette diminution, couplée à l’arrivée de l’obscurité, qui informe l’horloge interne que la nuit a commencée. Cela déclenche la libération de mélatonine, l’hormone du sommeil, qui vous aide à vous endormir», a expliqué le Dr Guy Meadows, cofondateur et directeur clinique de «Sleep School app», en ajoutant que la température idéale pour une chambre à coucher serait d’environ 16 ou 17°C.

Voici quelques conseils pour mieux dormir quand il fait chaud

1. Garder votre calme

Le meilleur moyen de bien dormir dans une telle situation, c’est d’accepter qu’il fasse chaud et qu’on ne puisse rien y faire.

«Être frustré et agité parce que vous avez trop chaud ne fait que générer plus de chaleur dans votre corps, vous gardant éveillé plus longtemps. Restez au frais en restant immobile et en acceptant la chaleur», a ainsi suggéré le Dr Meadows.

2. Se préparer pendant la journée

Il y a quelques actions qu’on peut faire le jour pour être plus au frais le soir. Premièrement, fermer les rideaux afin d’éviter que la chambre à coucher se réchauffe avec le soleil peut aider à mieux dormir la nuit.

Puis, éviter de manger dans les deux heures qui précède le moment de se coucher aide également. En effet, le fait de manger peu de temps avant d’aller au lit fait monter la température corporelle, a ainsi précisé le médecin.

3. Porter un pyjama en coton ou dormir nu

Les fibres naturelles comme le coton permettent d’évacuer la transpiration, ce qui par le fait même procure une sensation de fraîcheur.

«Cependant, tout ce qui est fabriqué par l’homme ou synthétique gardera la chaleur près de votre peau. Et c’est la même chose pour la literie. Alors si j’avais le choix entre le coton et la nudité, je choisirais le coton. Mais si vous choisissez entre les fibres synthétiques et la nudité, allez-y», a mentionné la Dre Alanna Hare, consultante privée en sommeil à l’hôpital Royal Brompton, selon «The Telegraph».

4. Créer une brise

Dormir avec la fenêtre ouverte ou avec un ventilateur permet de faire une brise qui gardera la pièce légèrement plus fraîche pendant la nuit.

5. Se préparer une bouteille d’eau froide

Mettre une bouteille d’eau dans le réfrigérateur ou au congélateur quelques heures avant de se coucher permet d’avoir un «icepack» pour se rafraîchir en dormant.

6. Éviter la mousse mémoire

Les matelas à mousse mémoire ne respirent et n’absorbent pas l’humidité. Ainsi, avec ce type de matelas, le corps se réchauffe davantage et transpire.