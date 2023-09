NAULT (FRANCOEUR), Laurette



C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Laurette Francoeur le 13 août 2023, à Montréal, à l’âge de 93 ans, épouse de feu Charles-Auguste Nault.Elle laisse dans le deuil ses huit enfants qu’elle chérissait tant, Michel (Carmen), Louise (Maurilio), Daniel (Caroline), Suzanne (feu Daniel), Lyne (Kevin), Martine (Savino), Caroline (Luc) et Jean-François (Marcelle), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, neveux, nièces ainsi que d’autres parents et amisElle a été entourée d’amour de ses enfants jusqu’à la fin de sa vie.La famille recevra les condoléances au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7salon les Saules, jeudi 14 septembre 2023 de 14h30 à 17h30. Une cérémonie commémorative se tiendra à 17h30 au même endroit.Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal ou de votre région ou à la Société canadienne du cancer.