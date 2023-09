5 accessoires de cuisine pour déguster le maïs

Jaune et savoureux, le maïs prolonge l’été dans notre assiette ! Profitez de la saison qui s’achève pour savourer des épis fraîchement coupés, en n’oubliant pas de faire des provisions qui ensoleilleront l’hiver à venir.

Pince à blé d’Inde

Photo tirée du site web amazon.ca

Que ce soit pour retirer les maïs grillés sur le barbecue ou bouillis dans une marmite, l’utilisation d’une pince réduit les risques d’accident et de brûlure. Celle-ci de Tovolo, dotée d’une prise arrondie, est fabriquée en nylon et en silicone antidérapant, puis se nettoie au lave-vaisselle.

amazon.ca > 21,24 $

Assiette pour maïs

Photo tirée du site web stokestores.com

Évitez l’usage des assiettes jetables lors des épluchettes de blé d’Inde en optant plutôt pour cette assiette en porcelaine arborant la forme d’un épi, dans laquelle le maïs beurré ne risque pas de rouler pour ensuite tacher la table et les vêtements. Ainsi, il est possible de savourer un maïs avec classe et en se souciant de l’environnement.

stokesstores.com > 4,99 $

Pique-épis à visser

Photo tirée du site web leevalley.com

D’une longueur d’environ 2 1/2 pouces et dotés de poignées souples, ces pique-épis se vissent dans le maïs et ne risquent pas de se détacher pendant la dégustation. Résistants à la chaleur, il est possible de les fixer aux épis avant de les déposer au micro-ondes ou de les faire bouillir. Ils se refroidissent rapidement pour offrir une prise confortable.

leevalley.com > 14,90 $

Cuiseur de maïs pour micro-ondes

Photo tirée du site web eugeneallard.com

Inutile de faire bouillir de l’eau ou d’allumer le barbecue pour cuisiner du blé d’Inde, lorsqu’on possède ce cuiseur de maïs pour micro-ondes rapide et simple à utiliser. Cet accessoire permet de faire cuire deux épis à la fois en seulement cinq minutes. L’ensemble comprend quatre boutons réutilisables qui évitent de se brûler et de se salir les doigts.

eugeneallard.com > 41,99 $

Égreneuse de maïs

Photo tirée du site web ricardocuisine.com

Préparez des salades, des salsas, du maïs crémeux et une foule d’autres délices mettant en vedette les grains de maïs à l’aide de cette égreneuse sécuritaire RICARDO. Sa lame dentelée courbée en acier inoxydable vous aidera à retirer les grains des épis.

Photo tirée du site web ricardocuisine.com

boutique.ricardocuisine.com > 9,99 $