Campagne-choc d’une SPA: «humains perdus» recherchés par leur animal de compagnie

Une SPA inquiète par le nombre record d’abandons d’animaux cet été en France a voulu frapper les esprits en lançant une campagne-choc avec une série d’avis de disparitions de personnes recherchées par leur animal de compagnie.

«Tout comme Pongo, Nevada ou Cléo, ils sont près de 16 500 animaux de compagnie actuellement à la recherche de leur #HumainPerdu!» s’est alarmée mercredi la SPA dans un avis diffusé à l’occasion de la rentrée sociale.

La SPA demande au public qui disposerait de la moindre information concernant ces mystérieuses disparitions d’appeler le numéro présent sur les avis de recherche, selon sa publication sur Instagram.

En donnant le point de vue candide de l’animal, la SPA, en collaboration avec Creapills et Wamiz, lance «une campagne aussi absurde que déconcertante pour dénoncer les nombreux abandons qui ont eu lieu cet été», a indiqué l’organisation.

Autant de chats, de chiens et d’autres animaux de compagnie ont été abandonnés, d’un jour à l’autre, pour des motifs financiers ou pour un départ en vacances compliqué.

La SPA française a enregistré près de 16 500 animaux abandonnés, dont plus de 11 500 chats et plus de 4000 chiens, entre le 1er mai et le 31 août, un bilan en augmentation de 2,4 % par rapport à l’année dernière.