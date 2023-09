Centre À pas de géant: inauguration du premier Espace Autiste & majeur – Québecor

La Fondation Autiste & majeur a inauguré jeudi le premier Espace Autiste & majeur – Québecor, qui se trouve dans les nouvelles installations du Centre À pas de géant, dans le quartier des Shop Angus, à Montréal.

L’Espace Autiste & majeur – Québecor est destiné la première année à soutenir 36 adultes autistes afin qu’ils puissent accroître leur autonomie, développer des aptitudes sociales ainsi que des compétences socioprofessionnelles, a-t-on précisé lors de la cérémonie, en présence des fondateurs de la Fondation Autiste & majeur, soit la présidente Sophie Prégent et le vice-président Charles Lafortune, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Le programme dédié aux adultes autistes sera offert par le Centre À pas de géant, dans lequel se trouve le premier Espace Autiste & majeur – Québecor. L’objectif, d’ici trois ans, est de soutenir jusqu’à 100 adultes autistes.

Le premier Espace Autiste & majeur sera le «vaisseau amiral» d'un réseau qui pourrait comprendre jusqu'à huit points de service à travers le Québec, d'ici 2027.

Sophie Prégent et Charles Lafortune, dont le fils adulte, Mathis, est autiste, ont déclaré: «Ce projet est synonyme d’espoir pour les adultes autistes, qui font actuellement face à des obstacles de taille dus au manque de services adaptés à leur réalité. En fréquentant le nouvel Espace Autiste & majeur – Québecor, ils pourront participer à des activités stimulantes, innovantes et exploiter leur plein potentiel. D’autres initiatives comme celle-ci naîtront également au cours des prochains mois et des prochaines années, pour le mieux-être de toute une collectivité».

Don de 1 million $ de Québecor

Rappelons que Québecor a versé 1 million $ à la Fondation Autiste & majeur, somme qui permet aujourd’hui de concrétiser le premier Espace Autiste & majeur – Québecor.

Joël Lemay / Agence QMI

«Chez Québecor, nous nous impliquons dans des initiatives philanthropiques qui ont un impact dans la communauté. C’est dans ce contexte que nous avons choisi d’appuyer ce projet qui permettra aux adultes autistes de prendre la place qui leur revient dans notre société. Ces personnes devenues adultes, accompagnées d’intervenants spécialisés, prendront part à des activités de développement, de formation, comme tout adulte neurotypique qui par ses intérêts et ses aptitudes, fait son chemin sur le plan personnel et professionnel!» a souligné Pierre Karl Péladeau.

«Je tiens à remercier M. Péladeau de même que Sophie et Charles pour leur dévouement et leur générosité. C’est, entre autres, grâce à la mobilisation de ces partenaires de premier plan que nous pouvons actualiser notre mission et développer des services pour les personnes autistes de 21 ans et plus en leur offrant une gamme étendue de services spécialisés et de très grande qualité sous un même toit», a mentionné pour sa part la directrice générale du Centre À pas de géant, Tania D’Alesio.

Le Centre À pas de géant, qui existe depuis 40 ans, a ouvert ses portes mardi dans ses nouveaux locaux adaptés à sa clientèle sur la rue Molson, à Montréal. L’inauguration de l’école est prévue le 14 septembre.