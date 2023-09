CH: une valeur à exploiter sur le marché des échanges

Eric Engels: Jordan Harris' value can become higher on the market than with the Canadiens@EricEngels joins @TonyMarinaro to discuss #Habs trade candidates.



Full pod👇🏻

Watch: https://t.co/AQ0IEBFQYx

Listen: https://t.co/5PJnI4taje#GoHabsGo #thesickpodcast pic.twitter.com/MIeoxeXazp