Charles III a travaillé plus que sa mère Elizabeth dans sa première année de règne

Le roi Charles III aurait pris beaucoup plus d’engagements et travaillé plus de jours que sa mère la reine Elizabeth II, pour sa première année à la tête du Royaume-Uni qui se conclura vendredi.

Au total, le nouveau roi aurait répondu présent lors de 550 engagements durant sa première année de règne, répandus sur 161 jours de travail, qui incluaient notamment la visite des quatre nations du Royaume-Uni, a rapporté «The Independent» mercredi.

Vendredi, la nation britannique célèbrera le premier anniversaire du décès de la reine Elizabeth II, qui avait rendu l’âme le 8 septembre 2022, et conclura la toute première année du monarque à la tête du pays.

Mais selon les données compilées par l’agence de presse PA en se basant sur les comptes rendus officiels des activités de la famille royale, le septuagénaire aurait effectué plus de travail lors de sa première année sur le trône que sa mère, devenue reine à l’âge de 25 ans en 1952, a rapporté le média britannique.

Cette dernière, qui avait pourtant travaillé 157 jours, avait choisi une charge de travail plus légère, avec un total de 400 engagements remplis dans sa première année.

Néanmoins, le nouveau roi n’aurait pas battu son grand-père, le roi George VI, qui aurait quant à lui effectué 183 jours de travail dans sa première année.

Charles III aurait également tenu 26 rencontres auprès des premiers ministres britanniques – 5 avec Liz Truss et 21 avec Rishi Sunak –, tandis que sa mère avait effectué 27 rencontres avec Winston Churchill. Son grand-père n’aurait pris part qu’à 12 rencontres de son côté.

Contrairement à sa mère et son grand-père, qui seraient restés au Royaume-Uni pour leur première année sur le trône – à l’exception de la reine qui était au Kenya au moment où elle avait appris le décès de son père –, Charles III a effectué deux visites, en Allemagne en mars et en Roumanie en juin, a poursuivi «The Independent».

Pour la première année du décès de la reine, le prince William et sa femme Kate Middleton devraient livrer un message à la nation, tandis que le roi devrait passer la journée «tranquillement et en privé» à Balmoral en Écosse, lieu de son dernier souffle, a conclu le média britannique.