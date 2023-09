Charlotte Cardin à l’Agora : sans défaillir malgré la maladie

Un « super mal de gorge » ? Et alors ! Ça aurait pris pas mal plus qu’un importun virus pour empêcher Charlotte Cardin d’offrir à ses dévoués admirateurs une agréable soirée pop, jeudi soir, lors du premier de deux concerts à guichets fermés à l’Agora de Québec.

« Je ne manquerais ça pour rien au monde », a dit la tête d’affiche du festival St-RochXP, après avoir informé le public de son état de santé et demandé son soutien vocal lorsque le besoin se ferait sentir.

Malgré quelques toussotements et de légères éraillures senties vers la fin de son parcours, besoin ne s'est pas fait sentir. Charlotte Cardin a franchi la distance sans défaillir.

Ses périlleuses envolées durant Puppy et la montée dramatique de Daddy’s a Psycho, tout comme son interprétation en milieu de concert de l’exigeante Anyone Who Loves Me, ont confirmé qu'elle n'est pas du genre à se défiler devant l'adversité.

Des choix discutables

Un an après son concert triomphal devant 60 000 personnes lors de la soirée d’ouverture du Festival d’été, Charlotte Cardin revenait en ville avec son dernier-né, 99 Nights, paru il y a deux semaines.

Elle a joué les 12 chansons de l’album. Un choix discutable. Malgré les qualités évidentes de 99 Nights, on aurait préféré qu'elle coupe un ou deux titres pour garder au programme des favorites du public comme sa reprise de Fous n’importe où, de Daniel Bélanger, ou Dirty Dirty, qui sont invariablement des moments forts de ses concerts et qu’elle faisait encore récemment.

Ça aurait aussi permis d’inclure une autre chanson en français. Les seules paroles dans la langue de Vigneault ont résonné durant le refrain d’Enfer, une nouveauté bilingue. À Québec, on en aurait pris davantage, d’autant plus que son chant français est ravissant.

Aimant pop

En dépit de ces bémols, il faut reconnaître que Charlotte Cardin est devenue un incomparable aimant pop. Qu’elle se déhanche sensuellement sur Looping, qu’elle s’accompagne à la guitare sur Daddy ou au piano à la lueur des cellulaires sur Next To You, son charisme opère à tout coup.

La mise en scène dépouillée, uniquement constituée d'une série de lumières en toile de fond, et la discrétion de ses musiciens, faisaient d'ailleurs en sorte que toute l'attention était constamment dirigée vers l'artiste de 28 ans.

Le concert a aussi permis de prendre la température de l’eau quant à la popularité des chansons de 99 Nights et même si l’énergique Jim Carrey ou l’enveloppant groove de How High ont constitué des rivales de taille, c’est Confetti qui a remporté la palme haut la main.

Après avoir salué ses parents, Charlotte Cardin a terminé la soirée de la plus belle façon en dédiant Main Girl, sa plus vieille chanson au menu, à la petite Rosalie, 9 ans, une de ses nombreuses jeunes admiratrices qui ont obtenu la permission de se coucher tard un soir d’école.