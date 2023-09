Cinq faits marquants de la trop courte carrière Mac Miller pour souligner les cinq ans de son décès

Cinq années ont passé depuis la mort précipitée du rappeur Mac Miller, à 26 ans, et le vide créé par son départ est encore palpable pour plusieurs artistes à travers la planète.

Ariana Grande, qui était en couple avec Mac Miller de 2016 à 2018, a tenu à rendre hommage à celui qu’elle considérait comme « son ami le plus cher ». Avec un nouveau visuel pour la chanson The Way, sur laquelle les anciens tourtereaux ont collaboré en 2013, on constate qu’à la fin du morceau, seule l’inscription Feat. Mac Miller demeure visible à l’écran.

Tout récemment, Vince Staples et Schoolboy Q étaient de passage au balado Back on Figg. Les deux rappeurs et amis proches de l’artiste de Pittsburgh ont exprimé à quel point leur regretté confrère était authentique, tant dans son art que dans sa vie personnelle.

« Il était tellement pur, c’est rare de rencontrer des gens purs comme lui dans cette industrie », a louangé Vince Staples, secondé par Schoolboy Q.

« Je pense à lui et j’écoute sa musique régulièrement, je serai éternellement reconnaissant d’avoir côtoyé une âme si magnifique et une telle icône de la musique », a pour sa part écrit Peter Rosenberg, un animateur radio américain et ami de Mac Miller, ce jeudi via la plateforme Twitter.

Malcom James McCormick, ou Mac Miller, de son nom de scène, est décédé le 7 septembre 2018 d’une surdose accidentelle de fentanyl.

Afin d’honorer sa mémoire, Le Journal a réuni cinq faits marquants de sa prodigieuse et trop courte carrière.

Blue Slide Park, du jamais vu en plus de 15 ans

À seulement 19 ans, Mac Miller présente son premier album studio, intitulé Blue Slide Park. Dès sa première semaine, en novembre 2011, le projet s’installe au sommet du US Billboard 200, avec 144 000 ventes; du jamais vu pour un premier essai produit de façon indépendante depuis l’album Dogg Food, du groupe Dogg Pound, en 1995.

Un album jazz, un an après son premier album rap

Loin de vouloir se limiter à l’étiquette de rappeur, Mac Miller présente, en 2012, son alter ego, le jazzman Larry Lovestein. C’est sous ce deuxième pseudonyme qu’il fait ses débuts en jazz, avec le EP You, qui atteint le 16e rang du US jazz Billboard.

Série télé et apparition au cinéma

En 2013 et 2014, les admirateurs du virtuose qu’était Mac Miller avaient la chance de le suivre dans sa vie de tous les jours, avec la série Mac Miller and the Most Dope Family, présentée sur MTV2. Cette aventure télévisuelle n’aura duré que deux saisons en raison des contraintes d’horaire de l’artiste.

On a également pu apercevoir McCormick aux côtés de Snoop Dogg dans la comédie Film de peur 5, paru en 2013. Bien que ses talents d’acteur étaient loin derrière ses talents musicaux, sa courte apparition en tant que friand de cannabis qui errait dans les bois demeure un doux souvenir de sa personne.

REMember Music et Warner Music

En 2014, Mac Miller met un terme à son impressionnante séquence en tant qu’artiste complètement indépendant en signant avec l’étiquette Warner Music. Cette entente, qui lui aurait rapporté plus de 13M$, lui permettait également de développer sa propre étiquette musicale, REMember Music, fondée en 2012 et qui a pour but de développer les jeunes artistes.

Nomination posthume aux Grammys

Mac Miller est décédé seulement quatre semaines après la sortie de son cinquième album studio, Swimming. Déjà considéré comme l’un de ses projets les plus complets, la charge émotive qu’il l’accompagne le rend encore plus significatif.

Swimming sera nominé pour le meilleur album rap lors du 61e gala Grammy, en 2019.