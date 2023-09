Comment accompagner votre ado dans l'utilisation des réseaux sociaux

Cellulaire, tablette, ordinateur portable : les écrans sont sans doute omniprésents dans votre vie et celle de votre adolescent. Heureusement, il est possible de modérer le contenu consommé par vos jeunes, afin de diversifier leur vie interactive.

C’est en ce sens que Vidéotron suggère aux parents d’instaurer quelques règles de base quant à l’utilisation des réseaux sociaux, afin que votre jeune puisse optimiser son temps d’écran.

Voici quelques astuces pour accompagner votre ado afin qu’il évolue sainement dans le monde numérique :

1. Suggérez-lui des comptes à la fois divertissants et enrichissants

En sachant que votre jeune est probablement déjà sur TikTok, vous pourriez lui proposer quelques comptes à suivre qui offrent du contenu un peu plus instructif, tout en le divertissant. En voici quelques-uns :

alloprof

Ce compte couvre toutes les matières scolaires, comme la géographie, l’histoire, les maths et le français, afin d’offrir des trucs et astuces aux jeunes pour bien les maîtriser. Le tout est présenté de façon simple, efficace et ludique pour réussir à capter leur attention.

prof_guillaume

Si la langue française est un défi pour votre ado, suggérez-lui ce prof sympathique, qui arrive à vulgariser même les règles et les exceptions les plus difficiles de notre belle langue.

sylvainduclos2

Véritable passionné d’éducation, Sylvain explique des concepts mathématiques et commente l’actualité avec aplomb. D’ailleurs, vous l’avez probablement déjà entendu à QUB radio ou vu à LCN, avec qui il collabore fréquemment. Une belle ressource, autant pour les jeunes, les parents que les profs !

2. Supervisez sa présence en ligne

Être présent pour superviser les premiers pas virtuels de votre enfant, c’est gagnant ! Cela vous permettra de le diriger vers des sites Web et des applications recommandés pour son âge.

D’ailleurs, il pourrait être utile de placer l’ordinateur familial dans une pièce commune, afin d’avoir accès aux contenus qu’il est en train de consulter.

Vous pourriez également activer le contrôle parental, offert sur l’application Helix Fi, sur les différents appareils utilisés par votre enfant.

Cet outil vous permet de garder un œil sur ses activités en ligne et de limiter l’accès à certains contenus qui sont jugés inappropriés ou explicites sur des sites Web, des applications ou sur les réseaux sociaux.

3. Aidez-le à naviguer en toute sécurité

Vous pourriez profiter de l’occasion pour enseigner à votre jeune les comportements sécuritaires à adopter sur les réseaux sociaux.

On pense, entre autres, à ne jamais divulguer des informations trop personnelles, à garder son contenu privé – soit accessible seulement à ses amis et ses abonnés –, à protéger ses mots de passe et à n’accepter que les demandes d’amitié des personnes qu’il connaît dans la vraie vie.

Il pourrait aussi être intéressant de lui rappeler le poids des mots, afin de le conscientiser à la façon dont il s’exprime sur les réseaux sociaux, et aux commentaires qu’il laisse sous les publications des autres.

4. Régulez son temps d'écran

Pour éviter que le temps d’écran de votre enfant n’empiète sur ses devoirs ainsi que ses activités sociales et sportives, vous pourriez mettre en place un calendrier de navigation, incluant les jours et les moments de la journée où il a accès aux différents appareils connectés.

De cette façon, vous pourrez gérer ses attentes en amont et optimiser le temps passé sur les réseaux sociaux. Le gouvernement du Québec a d’ailleurs émis des recommandations en matière de temps d’écran pour les jeunes, en fonction de leur âge. Vous pouvez toujours vous y référer.

Pour que vous et votre famille puissiez profiter pleinement de vos écrans au meilleur prix, découvrez le Rabais Famille offert chez Vidéotron. De plus, découvrez-en davantage avec nos trucs et astuces dans la section Blogue de Vidéotron. Également, visitez la section Soutien du site Web de Vidéotron pour découvrir des réponses à vos questions sur les produits et fonctionnalités.