Cruauté animale: en prison pour avoir éborgné sa chatte et brisé son crâne

Un Français de 43 ans surpris en train de piétiner sa chatte qui a eu son crâne brisé et sa mâchoire fracturée a été mis sous les verrous lors de son procès mardi.

Le quadragénaire a été surpris par une ancienne bénévole en train de piétiner un sac à l’intérieur duquel se trouvait sa chatte «Louna» avant de tenter de prendre la fuite.

Mais des témoins de la scène ont interpellé rapidement le suspect en attendant l’arrivée des policiers, selon ce qu’a rapporté France 3.

Le félin en piteux état a été pris en charge dans une clinique vétérinaire où il doit être nourri avec une sonde, a précisé le média français.

«De par mon métier, je vois tous les jours des cas violences, de meurtre, d'accidents de toute sorte, mais ça ne m'a pas empêché d'être choqué par ce que j'ai vu là», s’est exclamé le juge.

Lors du procès mardi, le prévenu s’est plaint de l’agressivité de sa chatte, mais a reconnu avoir donné un coup de pied au félin qui le griffait.

«Personne n'est dupe des mensonges de cet homme, il ne s'agissait pas d'un seul coup de pied, mais bien d'un acharnement», a balayé l’avocat de la SPA de Strasbourg.

Le propriétaire de la chatte a été condamné à six mois de prison ferme et trois mois de prison avec sursis pour «sévices et actes de cruauté» envers un animal.