Débat sur le tramway de Québec: Marchand ne souhaite pas l'élection de Poilievre

Bruno Marchand n'a pas digéré la sortie du chef conservateur fédéral Pierre Poilievre contre le tramway, des propos dignes «des années 1950» selon lui, et il souhaite qu'il ne soit pas élu.

• À lire aussi: Pierre Poilievre ne sera certainement pas appuyé par François Legault lors des prochaines élections

• À lire aussi: «Ce n’est pas un projet mal géré»: Legault réplique à Poilievre et défend le tramway

Au lendemain des déclarations incendiaires de Pierre Poilievre, qui a affirmé qu'il ne mettrait pas un sou dans les dépassements de coûts du tramway et qu'il ne dépenserait pas «des milliards pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents», Bruno Marchand a effectué une charge à fond de train contre le politicien de droite, au micro de Midi Info, à Radio-Canada.

«Quel argument populiste, d'une infamie! C'est terrible, dire ça», a lancé Bruno Marchand, rappelant que de nombreux projets partout au pays souffrent de l'inflation galopante. «Si c'est la proposition qu'il a pour ce pays-là, je ne lui souhaite pas d'être élu, non. J'espère qu'il va être capable de recentrer ses propos.»

«Trop cons pour s'adapter»

M. Marchand en rajoute. «Si tu ne fais pas ça [payer pour les dépassements de coûts], c'est que tu viens dire aux citoyens: “On va le fermer, le Canada, et on va faire en sorte qu'on ne réponde pas aux enjeux climatiques, on n'offrira pas de moyens de transport sobres en carbone. On va consommer comme on le faisait dans le temps, on va produire des GES. C'est pas grave. On va vivre comme dans les années 1950. On est trop cons pour s'adapter à la réalité.” Je pense que c'est le temps que M. Poilievre arrive en 2023.»

Il demande au politicien «d'élever le débat. C'est vraiment bas de sa part.»

La veille, après les déclarations de Pierre Poilievre, le maire avait affirmé qu'il commettait «une erreur» et s'était demandé «sur quelle planète» vit le chef conservateur, qui ne croit pas au transport collectif.

Legault s'en est mêlé

Le premier ministre du Québec, François Legault, avait lui aussi réagi en affirmant: «Je ne pense pas que ce soit un projet qui est mal géré.» Il avait aussi assuré que son gouvernement serait présent pour payer «une partie» des dépassements de coûts du projet de tramway.