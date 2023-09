Différence entre être vieux et avoir l’air vieux

Mon mari et moi avions décidé de prendre notre retraite quand il aurait célébré ses 65 ans, alors que moi j’en aurais 63. Par le plus grand et le plus bête des hasards, il a été cloué au lit pendant plusieurs jours par un lumbago, à peine six mois après avoir arrêté de travailler. Depuis, il n’a plus jamais été comme avant, puisque deux ans plus tard, il se traîne encore. Il marche en courbant le dos vers l’avant, ce qui lui donne un air de petit vieux avant l’âge, et comme il avance lentement, on a l’impression qu’il risque de s’effondrer à chaque pas.

Il ne veut plus sortir, si ce n’est pour visiter nos enfants, et encore. Les voyages, n’en parlons pas. Lui qui rêvait de séjours prolongés en Floride l’hiver, il ne veut même plus en entendre parler. Nos amis lui trouvent un air maladif et n’osent même plus nous inviter tant ses refus de sortir ont été nombreux ces deux dernières années.

Personnellement, je m’ennuie de notre vie d’avant, mais je ne sais plus quoi faire pour réveiller le vieil homme qui se traîne du sofa à son lit comme s’il allait mourir demain. Même s’il me jure que ses douleurs ont disparu, j’ai du mal à le croire, vu que sa démarche ne s’améliore pas. Comme il refuse de consulter de nouveau son médecin par crainte du diagnostic, notre vie est mise sur pause jusqu’à quand ? Je n’en ai aucune idée ! Avez-vous une solution ?

Épouse impuissante

Une solution je n’en ai pas, mais si j’étais à votre place, je lui proposerais un sérieux déjeuner-causerie pour comprendre l’origine de la léthargie qui s’est emparée de lui, surtout que vous en subissez les conséquences directes, que ça altère votre propre qualité de vie, et qu’en contrepartie de toutes les années que vous avez passées à ses côtés, il vous doit bien ça.

Il est rare qu’un lumbago se guérisse par l’opération du Saint-Esprit, et comme ça peut récidiver, une évaluation médicale est nécessaire pour explorer toutes les avenues et envisager tous les soins nécessaires pour prévenir d’autres problématiques comme l’arthrose par exemple. Sans compter qu’à cela peut s’ajouter une possible dépression due à un manque de préparation à la retraite. Faites-vous aider par vos enfants dans cette démarche pour qu’ils fassent savoir à leur père qu’ils tiennent à lui et que sa santé les préoccupe hautement.