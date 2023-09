EN VIDÉO | Un petit trou dans la chaussée cache une immense cavité dans un quartier de Montréal

Une jeune femme qui circulait traversait une rue du quartier Saint-Henri a eu toute une surprise en découvrant un trou ouvrant sur une énorme cavité située sous la chaussée, mercredi en fin de journée.

Si en surface tout semble presque normal, un petit trou a attiré l’attention d’Océane Robert qui se rendait faire des courses à la pharmacie vers 16h.

Elle traversait la rue Rose-de-Lima non loin de Workman lorsqu’elle l’a aperçu. «J’ai failli tomber dedans!» raconte-t-elle en entrevue à TVANouvelles.ca.

Intriguée par cette ouverture inhabituelle, qui n’avait pas l’apparence d’un nid-de-poule, elle a filmé l’intérieur.

Sur la brève vidéo, on constate la cavité profonde et particulièrement grande. «Check moi ce trou-là comment c’est creux!», l’entend-t-on dire sur les images qu’elle a envoyées à TVA Nouvelles.

«Je voyais l’asphalte comme molle autour, comme si ça entrait à l’intérieure», a expliqué la jeune montréalaise.

Inquiète que la rue ne s’effondre, elle a tenté d’intercepter un véhicule, mais le conducteur ne comprenait pas ce qu’elle voulait lui dire.

«C’est une rue à sens unique, beaucoup de vélos y circulent et quelques voitures», ajoute-t-elle.

La citoyenne ajoute que des travaux de chaussée ont été effectués à cet endroit, mais il y a plus de 2 ans.

La Ville réagit rapidement

Informée de la situation par TVANouvelles.ca, la rue a été fermée en après-midi a fait savoir la Ville de Montréal.

«La rue est fermée et l'investigation préliminaire a été faite. Le vide est moins important que ce qui est perceptible sur la vidéo, néanmoins nous apprécions qu'il nous soit rapporté. Une plaque d'acier sera installée afin de sécuriser la chaussée et la circulation sera rouverte à ce moment-là. Des investigations seront réalisées demain matin sur les actifs souterrains de la Ville, aqueduc et égout, afin de déterminer la cause et les actions à poser», a fait savoir une responsable des relations médias.

Heureusement, aucun incident n’est survenu à la suite de cet affaissement sous-terrain.