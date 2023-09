[EN VIDÉO] Un résident de Montréal filme les automobilistes qui ignorent délibérément un sens unique

Nicolas Marcotte, un résident de Rosemont, a exposé mardi les automobilistes qui ignorent délibérément un sens unique à Montréal dans une publication sur X.

La vidéo montre cinq voitures qui prennent le sens unique sur la rue Gauthier malgré les interventions de M. Marcotte qui cherche à provoquer un réveil chez ces chauffards.

Un conducteur est même passé tout près d'écraser le citoyen lorsqu'il tentait de bloqué la voiture.

Confrontation de 5 automobilistes qui s’engagent à contre-sens sur Gauthier en 40 minutes.



Avec en supplément le plaisir de se faire rouler dessus par un champion!🏆 pic.twitter.com/ed1avSyqSI — Nicolas Marcotte (@Taintin) September 6, 2023

Un autre résident du quartier, qui a remarqué les tentatives de M. Marcotte, lui a avoué que certains automobilistes «font tout le temps ça». Une situation qui n’est pas nouvelle pour ce dernier.

Ce sens unique est situé à «deux blocs des rues Rouen et Parthenais» – tout près de l’intersection où la petite Mariia a été happée mortellement par un chauffard en décembre dernier.

#CentreSud On s’imaginerait que la mort d’une enfant sensibiliserait les conducteurs… L’intersection de Rouen et Parthenais est toujours aussi dangereuse, 44 infractions en 1h. https://t.co/5oULrZkY7g pic.twitter.com/KvRTxtVipa — Nicolas Marcotte (@Taintin) May 5, 2023

Trop de circulation dans ces quartiers

En entrevue aujourd’hui sur les ondes de LCN, M. Marcotte a expliqué les motivations derrière ses intentions de documenter les méfaits.

«Je me suis rendu compte que beaucoup d’automobilistes prenaient le sens unique à sens inverse pour contourner [la rue] Sherbrooke», explique-t-il.

«On sait que [la rue] Sherbrooke c’est la fin du monde», poursuit-il avec ironie

Un rappel de pourquoi de cette délinquance est si fréquente. https://t.co/M1zFF81Zhr — Nicolas Marcotte (@Taintin) September 6, 2023

M. Marcotte admet cependant que la circulation est très difficile dans ce quartier de Ville-Marie à Montréal et que les automobilistes peuvent prendre de mauvaises décisions lorsqu’ils sont pressés.

Il soutient que «plus les gens sont impatients, plus les gens ont tendance à être délinquants».

Les méfaits de ces automobilistes ne seraient pas occasionnés par une nouvelle signalisation puisque, selon les souvenirs du résident, le sens unique a été mis en vigueur il y a plusieurs années.

Comment assurer la sécurité des citoyens?

Nicolas Marcotte propose d’«atténuer le plus possible la quantité de voitures qui passent par ces quartiers [résidentiels]»

Cette saturation de la circulation actuelle dans ce secteur de la ville serait associée aux automobilistes en transit qui prennent le pont Jacques-Cartier selon le Montréalais.

«Mettez-vous à la place de quelqu’un qui habite là et qui voit ce type de délinquance-là, à la journée longue, à quel point il n’a plus confiance au système et au fait qu’on veut s’assurer de sa sécurité.»

M. Marcotte espère que ses vidéos permettront de sensibiliser la population sur ses comportements dangereux.