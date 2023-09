Enseigner, c’est la vocation d’aimer les enfants des autres

Cette année, le programme d’adaptation scolaire de l’UQAM ne compte pas assez d’inscriptions pour être viable. Conséquence malheureuse : nos élèves ne recevront pas l’aide dont ils ont tant besoin. Les intéressés non qualifiés sont invités à mettre la main à la pâte, pour éviter les locaux vides et l’inertie de nos enfants. Je n’entrerai pas dans ce débat.

À l’aube de ma propre rentrée, au sein de mon école secondaire et de mon université, je cogite sur cette profession, qui me passionne et me nourrit depuis près de 2 décennies...

Enseigner c’est être pédagogue pour lutter contre les démagogues. C’est le désir et le talent, de faire réfléchir. C’est montrer à chercher, analyser, pour trouver des solutions viables, saines et harmonieuses.

Transmission

Certes, tout enseignant, tout éducateur, vivra ces moments de grâce, où les élèves vous regardent les yeux écarquillés, la bouche mi-ouverte parce que vous avez habilement communiqué une information, animé une activité, démontré une théorie, qui pourrait changer leur vie et qui fera peut-être réagir leurs parents, durant le prochain repas familial.

Lorsque la tâche monumentale de faire apprendre nous est confiée, on ne transmet pas que de la matière; on enseigne également une manière d’être, de se conduire, de s’exprimer, de recevoir.

Mais, enseigner, paraît-il, c’est une vocation...

Oui, c’est peut-être une vocation de courageusement aimer les enfants des autres.

Ben oui, on s’attache... Dès que l’un de nos «kids» - oui, s’il est dans notre groupe, il devient le nôtre, 8 heures par jour, 180 jours par année- est attaqué, accusé injustement, il n’est pas rare de nous voir monter aux barricades.

Oui, enseigner, c’est une vocation qu’ils disent... C’est une vocation, car on se retrouve confident («Mes parents se séparent.» «Ma mamie est partie au ciel.» «Je pense que ce corps-là n’est pas pour moi.»). On écoute, on câline, on conseille et on trouve de l’aide.

C’est une vocation, car on se retrouve ardent supporter de leurs projets, de leurs passions, de leurs ambitions («Je t’invite à mon concert de chorale.» «Viendrais-tu à ma game?»)

Enseigner, c’est définitivement une vocation quand on rencontre le parent démuni, découragé, enragé, sans jugement ni prétention. Quand on devient un allié dans une épreuve difficile, pour le bien du p’tit... Mais aussi quand on devient porteur de bonnes nouvelles pour les parents dans les moments où leur p’tit a réussi.

Enseigner, c’est tout ça.

La paye

Or, il faut garder en tête, lorsque dans la tempête, on se décourage, que la vraie paye n’arrive pas tout de suite. On se décourage d’être trop souvent seul à aider. On se décourage d’avoir l’impression de demander la charité pour pouvoir les faire apprendre autrement. On se décourage quand le ministre de l’Éducation parle de nous avec mépris. Engagez-vous qu’ils disaient...

Non, la vraie paye vient parfois des parents :

La vraie paye, ce sont des messages, des coucous, des rencontres fortuites :

«Allo, tu te souviens de moi? C’est moi, Jasmin, je vais bien, je suis ébéniste, j’ai un appart.»

«Allo, tu vas bien? C’est Cédric, je suis technicien en aéronautique.»

C’est rencontrer son ancienne élève, qui est infirmière à la clinique pédiatrique de notre enfant...

Parfois, la vraie paye, c’est l’essentiel.

Enseigner c’est la vocation, le talent, le désir et la passion de transmettre l’importance de la connaissance, la persévérance, le courage, la curiosité et le jugement critique.

C’est surtout le talent d’inspirer, pour faire grandir, les enfants des autres...

Candice Wu, Orthopédagogue et enseignante en adaptation scolaire