Georges St-Pierre accédera au Panthéon des sports canadiens

Le combattant Georges St-Pierre deviendra cet automne un immortel du sport au pays, car il fait partie de la nouvelle cuvée d’intronisés du Panthéon des sports canadiens, au même titre que les patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Moir, notamment.

L’organisation accueillera en 2023 trois nouveaux athlètes, deux équipes et autant de bâtisseurs qui recevront l’hommage ultime le 19 octobre à Gatineau. Dans le cas de «GSP», c’est sans surprise qu’il a appris la nouvelle de son arrivée au temple de la renommée avec fierté.

«Je suis honoré d’être intronisé au Panthéon des sports canadiens. Les arts martiaux ont changé ma vie et j’ai eu la chance de pouvoir représenter le Canada sur la plus grande scène au monde. Je voudrais remercier l’Ultimate Fighting Championship [UFC] et mes admirateurs, puisque rien de tout ceci n’aurait été possible sans eux», a-t-il affirmé dans un communiqué transmis par l’UFC, jeudi avant-midi.

Le Québécois a remporté 26 de ses 28 combats en carrière au sein de la fédération, défaisant entre autres BJ Penn, Matt Hughes, Matt Serra et Michael Bisping, sans oublier Nick Diaz et Jake Shields. Trois fois ancien champion de l’UFC, il est l’un des sept combattants de l’histoire de l’organisation à avoir empoché des titres dans deux catégories de poids différentes.

St-Pierre renouera avec la compétition lors d’un combat de grappling à l’UFC Fight Pass Invitational 5 qui aura lieu en décembre à Las Vegas.

Autres récipiendaires

Pour leur part, Virtue et Moir ont totalisé 12 médailles aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde durant leur parcours de 11 ans qui a pris fin en 2019. Ils ont gagné l’or en danse à Vancouver et Pyeongchang, en plus de mettre la main sur huit titres canadiens.

Les autres intronisés seront Danielle Peers (basketball en fauteuil roulant), feue Phyllis Bomberry (softball), l’Équipe Ferby (curling), Oren Lyons (lacrosse) et Hiroshi Nakamura (judo), les deux derniers étant admis à titre de bâtisseurs.