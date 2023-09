Hausse du nombre de voitures électriques: pas de taxe kilométrique, tranche Legault

SAGUENAY – Malgré sa volonté de faire passer le nombre de véhicules électriques sur nos routes à deux millions d’ici 2030, François Legault ferme catégoriquement la porte à une taxe kilométrique pour remplacer celles sur l’essence.

Le premier ministre a tranché, en marge du caucus de sa formation en vue de la rentrée parlementaire. Il n’est pas question d’ajouter une taxe kilométrique, comme l’a évoqué récemment le ministre Pierre Fitzgibbon, ni d’introduire des pénalités financières sur les gros cylindrés, comme le proposait son collègue Éric Girard.

«La réponse claire et simple, c’est non», a déclaré François Legault pour couper court aux spéculations, jeudi, en marge d’une annonce pour ajouter 116 000 bornes de recharges électriques d’ici 2030.

Le premier ministre assure qu’il «n’est pas question d’ajouter de taxes». «L’approche qu’on prend, c’est une approche incitative. On donne des avantages fiscaux importants aux personnes qui achètent des véhicules électriques», plaide-t-il.

Pourtant, la taxe québécoise sur les carburants (19,2¢ le litre) finance les travaux routiers et le transport collectif, via le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT). Déjà, celui-ci devrait se retrouver «en situation de déficit cumulé» à partir de 2026-2027, affirmait le plus récent budget Girard.

Malgré tout, François Legault s'est montré inflexible. «On pourra s’en reparler dans le cinquième mandat, a-t-il lancé en boutade. Mais pour l’instant il n’est pas question d’ajouter de taxes.»

Débat au caucus

Les propos de M. Legault jeudi tranchaient avec ceux de deux ténors du gouvernement cette semaine.

En entrevue à Radio-Canada, mardi, le ministre de l’Économie et de l’Énergie a ouvert la porte à une taxe imposée selon les kilomètres parcourus, afin de remplacer celle sur l’essence. Sa collègue au Transports, Geneviève Guilbault, a toutefois rejeté l'idée dès le lendemain.

De son côté, le ministre des Finances, Eric Girard, a évoqué l’idée d’un bonus-malus, lors d’une entrevue avec La Presse. «On pourrait, par exemple, augmenter les subventions sur les plus petites voitures et taxer les plus grosses voitures», a-t-il confié, en précisant que cette approche n’augmenterait pas le fardeau fiscal de l’ensemble des Québécois.

Par la suite, M. Girard a plutôt mis l’emphase sur l’approche incitative, via des subventions.

