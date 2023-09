Ingérence étrangère: l’enquête présidée par la juge Marie-Josée Hogue

OTTAWA – Une juge québécoise mènera l’enquête publique sur l’ingérence étrangère réclamée depuis des mois par tous les partis d’oppositions fédéraux.

Après des mois de recherche, c’est finalement la juge Marie-Josée Hogue de la Cour d'appel du Québec qui a accepté cette tâche.

«La juge Hogue aura pour tâche d’examiner et d’évaluer l’ingérence de la Chine, de la Russie et d’autres acteurs étrangers étatiques et non étatiques (...) afin de confirmer l’intégrité des élections générales de 2019 et 2021», a déclaré Dominic LeBlanc, le ministre de la Sécurité publique.

Précisant qu’un rapport intérimaire sera présenté le 29 février 2024 et un rapport final le 31 décembre 2024, le ministre a souligné que la magistrate aurait «tous les outils pour aller au fond des choses» et pour faire ses recommandations.

La nomination de Mme Hogue intervient trois mois après la démission de Daniel Johnston du poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère.

En mai, l’ex-gouverneur général avait publié un rapport dans lequel il excluait la tenue d’une enquête publique et recommandait plutôt diverses réformes et la tenue d’audiences publiques pour sensibiliser la population.

Mais les trois partis d’opposition ont rejeté ces recommandations exigeant à nouveau une enquête publique indépendante. Ils voulaient aussi avoir leur mot à dire sur le choix de la personne qui serait choisie pour présider une telle enquête.

Après des semaines de tergiversations, le gouvernement Trudeau s’est finalement plié à cette requête et a confié au ministre Leblanc la tâche de trouver une personnalité qui ferait consensus.

Entrée au Barreau du Québec en 1987, la juge Hogue a développé une expertise dans les litiges liés au droit des sociétés, le contentieux des affaires civiles et la responsabilité professionnelle, en plus de consacrer une partie de sa pratique aux litiges de droit administratif et de droit constitutionnel.

Le ministre LeBlanc juge positivement le fait qu’elle n’ait pas d’expérience spécifique en matière d’ingérence étrangère, ce qui lui donne «un regard frais» sur cet enjeu, selon lui,.

«Nous croyons que la juge Hogue a toutes l’expérience et l’expertise pour mener ce processus», a-t-il souligné, ajoutant qu’elle était hautement recommandée par une série de juges d’expérience.