Je vous dis que ça carbure, au PLQ!

«La nouvelle de ma mort est fortement exagérée», a dit l’écrivain américain Mark Twain lorsqu’un journal a faussement annoncé son décès.

C’est ce que se sont probablement dit les membres du PQ en regardant leur parti remonter dans les sondages, ces derniers mois.

«Vous avez creusé notre tombe? Eh bien, rappelez vos fossoyeurs, car contrairement à ce que vous avez prédit, non seulement nous bougeons encore, mais nous commençons même à courir!

«Regardez François Legault: il a ressorti son crucifix et sa gousse d’ail pour protéger son gouvernement des vampires souverainistes!»

L’IDÉE GÉNIALE DE MARC TANGUAY

À croire certains commentateurs, c’est le PLQ qu’on devrait balancer dans le trou que les croque-morts avaient creusé pour le PQ, car c’est l’ancien parti de Robert Bourassa qui est maintenant aux soins intensifs.

Quoique...

Ce n’est peut-être pas encore le temps d’appeler le fleuriste. Une résurrection est peut-être possible.

En effet, Marc Tanguay, le chef intérimaire du PLQ, a eu une idée, que dis-je! une illumination qui risque de propulser sa formation moribonde au seuil du pouvoir.

Une idée tellement originale qu’elle méduse, sidère et pétrifie les commentateurs politiques les plus pointus.

Il propose que le prochain chef du parti aille chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa!

Oui, madame!

Tin toé!

On prend la transcanadienne et on va cogner à la porte de Justin Trudeau pour voir s’il ne nous donnerait pas de nouveaux pouvoirs!

C’est-y pas beau, ça?

C’est tellement génial qu’on se demande pourquoi aucun premier ministre du Québec n’y avait pensé auparavant!

Monsieur Legault, vous devriez avoir honte! C’est ça qu’il faut faire, voyons!

Le Beau Risque!

La Belle Audace!

La Grande Gageure!

On se gargarise le gorgoton, on se met sur son 36, on cogne gentiment à la porte de Justin Trudeau, et lorsque le maître des lieux répond, on met un genou par terre, sort notre plus beau sourire et fait la Grande Demande!

TOC TOC TOC

Quoi?

Vous me dites que c’est ce qu’a essayé de faire notre actuel premier ministre et que ça n’a donné aucun résultat?

Qu’en plus d’être humiliante, cette démarche est une colossale perte de temps?

Oui, mais attendez...

Le PLQ n’est pas la CAQ!

Il n’y a pas d’anciens séparatistes au sein du parti de Marc Tanguay!

On n’est pas mauve, là-bas, mais rouge vif!

Rouge comme une borne-fontaine de Westmount, rouge comme un panneau Stop de Côte-St-Luc, rouge comme le sang qui coule dans les veines d’Emmanuella Lambropoulos!

Je dirais même: on n’est pas rouge, on est Red!

Quand un libéral cogne à une porte, surtout à une porte située dans la capitale nationale, il sait comment faire!

Il connaît le code!

Il sait quelle pression appliquer!

On n’a qu’à regarder toutes les concessions que Jean Charest et Philippe Couillard ont réussi à arracher à Ottawa!

Le droit de se faire fermer la porte au nez! Le droit de se faire envoyer promener... dans la langue de son choix!

Qui a dit que le PLQ était prêt pour l’embaumement?

Au contraire, il s’agite! Il gigote! Il frétille!