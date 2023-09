La hausse des taux n'est que partie remise

La Banque du Canada a décidé de maintenir le statu quo, laissant ainsi son taux directeur à 5%. Cela laisse présager que les taux d’intérêt sur la panoplie de prêts hypothécaires, de prêts personnels et de prêts aux entreprises vont rester au niveau actuel.

Grand bien nous fasse, diront notamment les ménages qui ont vu leurs paiements mensuels d’hypothèque à taux variable exploser de 60% alors que le taux variable est passé de 2,45% (en mars 2022) à 7,20% depuis juillet dernier.

Mais attention! Je crains une autre hausse prochainement. Ça va dépendre, bien sûr, de la fluctuation prochaine de l’indice des prix à la consommation. Si l’inflation reste au niveau actuel ou augmente ne serait-ce que d’un peu, un autre tour de vis sera effectué par la Banque du Canada.

Autre facteur majeur pouvant entraîner un resserrement supplémentaire de la politique monétaire canadienne: si la Réserve fédérale américaine (FED) augmente de nouveau son taux directeur, la Banque du Canada risque fort de l’imiter, question de soutenir le dollar canadien par rapport à la devise américaine.

PAROLE DE LA BANQUE DU CANADA

«Le Conseil reste préoccupé par la persistance des pressions inflationnistes sous-jacentes et est prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire. Il évaluera particulièrement si l’évolution de la demande excédentaire, les attentes d’inflation, la croissance des salaires et les pratiques de fixation des prix des entreprises sont compatibles avec l’atteinte de la cible d’inflation de 2%.»

Comme vous pouvez le voir, les bonzes de notre Banque centrale restent déterminés à rétablir la stabilité des prix en ramenant l’inflation autour de la barre des 2%. On est loin de l’objectif.

D’ailleurs, voici ce qui continue aujourd’hui de préoccuper au plus haut point la Banque du Canada.

Les mesures de l’inflation fondamentale restent élevées.

Aux États-Unis, la croissance a été plus forte que prévu.

Les cours du pétrole sont supérieurs aux hypothèses formulées en juillet.

La demande intérieure finale au Canada a monté de 1% au deuxième trimestre, soutenue par les dépenses publiques et une poussée des investissements des entreprises.

La croissance des salaires est restée autour de 4 à 5%.

PRESSIONS INFLATIONNISTES

Selon la Banque du Canada, les données récentes de l’indice des prix à la consommation (IPC) révèlent que les pressions inflationnistes demeurent généralisées. Après être descendue à 2,8% en juin, l’inflation mesurée par l’IPC a augmenté à 3,3% en juillet.

Compte tenu de la hausse récente des prix de l’essence, la Banque croit que l’inflation mesurée par l’IPC est plus élevée. À son avis, l’inflation avoisine présentement 3,5%.

Conclusion de la Banque du Canada: «Il n’y a presque pas eu de mouvement à la baisse de l’inflation sous-jacente récemment. Plus la forte inflation dure, plus elle risque de s’enraciner et plus il devient difficile de rétablir la stabilité des prix. »

C’est ce qu’on appelle préparer le terrain en vue d’une hausse le 25 octobre prochain ou le 6 décembre!