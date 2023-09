L'écologie et la CAQ: nouveau prétexte pour ignorer la nation

J'écoutais le ministre François Bonnardel qui commentait sa première demi-année à la Sécurité publique, une période troublée par de nombreux désastres écologiques, notamment le fléau des feux de forêt... et j'ai compris que la CAQ vient enfin de se trouver un nouveau prétexte pour ne rien faire dans le dossier identitaire!

Les soubresauts de la Terre viennent de nous faire comprendre que la vie change. Quel constat pour la CAQ!

Voilà un dossier commode puisqu'il permettra de cacher d'autres dossiers!

Est-ce de la récupération? Le ministre Bonnardel dit qu'il est impossible de rester les yeux fermés face aux changements climatiques.

Voilà bien aussi la raison de se boucher les yeux et les oreilles sur tous les problèmes qui devraient préoccuper la CAQ, le grand parti de la réforme qui nous a bercés d'illusions il y a cinq ans.

La vie continue

La boule de terre continue de tourner, malgré les deux milliards de véhicules à essence, malgré les feux de forêt, malgré la pluie, la grêle et tout ce que vous voulez.

La pénurie de logements et la hausse des prix, fortement aggravées par l'immigration massive voulue par Justin Trudeau, ne vont pas s'arrêter.

L'anglicisation galopante de la métropole ne va pas s'arrêter.

La diminution du pouvoir du Québec au sein du Canada va continuer de plus belle.

Peu importe si la météo nous joue des tours, peu importe si le climat se dérègle, les dossiers de la langue et de l'identité vont demeurer pertinents.

Rappel à l'ordre

À la CAQ, Bonnardel parle de faire un post-mortem de l'année écoulée. Tant mieux si on se prépare intelligemment aux prochains feux et inondations, mais je sais que cette préoccupation de la CAQ pour les écodésastres va essayer de cacher ses promesses non tenues.

Les élections partielles dans Jean-Talon le 2 octobre forceront-elles la CAQ à se rappeler pourquoi elle a été élue?