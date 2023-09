Les dinosaures débarquent au Québec avec le spectacle «Jurassic World Live»

Plus de deux douzaines de dinosaures grandeur nature envahissent le Centre Bell ce week-end avec l’arrivée en ville du spectacle Jurassic World Live.

Tricératops, vélociraptors, stégosaures et, bien évidemment, un imposant – et menaçant – tyrannosaure de plus de 12 mètres de long fouleront le parterre de l’amphithéâtre à compter de ce soir. Neuf espèces de dinosaures sont mises en vedettes dans cette nouvelle aventure inédite, mais s’inscrivant dans la même lignée que celles mises de l’avant dans la célèbre saga cinématographique.

On y sera donc transporté jusqu’à Isla Nublar, jungle où cohabitent humains et dinosaures de manière étonnamment harmonieuse. Mais cet équilibre sera menacé par l’arrivée de Kurt Reed, un soldat bien déterminé à semer le chaos dans ce monde jurassique avec l’aide de sa troupe de mercenaires.

«C’est un gros spectacle: deux douzaines de dinosaures, des effets pyrotechniques, des cascades de haut calibre, des effets visuels, des poursuites en motocyclette... En plus, c’est très interactif. Les gens auront réellement l’impression de faire partie de l’action», résume l’Américain Shane Cervantes, interprète de Kurt Reed.

Une rencontre «surréelle»

Le comédien ne le cache pas, il a vécu une situation «surréelle» lorsqu’il s’est retrouvé nez à nez avec l’imposant tyrannosaure du spectacle pour la première fois en joignant la troupe de Jurassic World Live, le printemps dernier.

«Plus jeune, mon plus grand souhait était de jouer dans un des films de la série du Parc jurassique. Et aujourd’hui, je passe mes week-ends à jouer avec des dinosaures grandeur nature... et je suis payé pour le faire! [rires] C’est plus beau que dans mes rêves les plus fous», avance-t-il avec enthousiasme.

Et il semble que cet enthousiasme soit contagieux. Selon Shane Cervantes, c’est en véritables rock stars que sont accueillis les artistes de Jurassic World Live lorsqu’ils entrent en scène; les plus jeunes se laissent impressionner par les mécaniques de Jurassic World Live, tandis que l’effet nostalgie souffle les plus grands.

«Je suis l’antagoniste du spectacle, alors je reçois des huées plus que des cris de joie. Mais j’adore ça! Ça montre que mon personnage fait réagir. Et on aime tous détester un méchant, non?» avance le comédien.

Fait à noter, tous les dialogues du spectacle sont préenregistrés. Les acteurs s’exécutant sur scène font donc du lipsync sur cette bande sonore, ce qui permettra aux Québécois d’assister aux rares représentations en français du spectacle. Celles-ci seront données en alternance avec celles offertes en version originale anglaise.