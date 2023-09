Londres va de nouveau rejoindre le programme scientifique européen Horizon

Après plus de deux ans d'absence due au Brexit, le Royaume-Uni va de nouveau rejoindre le programme scientifique européen Horizon, une perspective applaudie par la communauté scientifique britannique.

«La Commission européenne et le Royaume-Uni ont trouvé jeudi un accord politique sur la participation du Royaume-Uni au programme de recherche et d'innovation de l'UE Horizon Europe et Copernicus», le programme d'observation de la terre, a annoncé la Commission européenne dans un communiqué.

«L'UE et le Royaume-Uni sont des partenaires et alliés stratégiques clés, et l'accord conclu aujourd'hui le prouve», a déclaré la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen. «Nous continuerons à être à l'avant-garde de la science et de la recherche mondiales», a-t-elle ajouté.

La participation du Royaume-Uni à Horizon avait été négociée en 2020 au moment de la sortie de l'Union européenne, mais Londres avait dénoncé des retards persistants, estimant qu'il faisait les frais des désaccords qui ont longtemps subsisté autour des dispositions commerciales en Irlande du Nord.

Le gouvernement britannique a de son côté souligné que l'accord conclu avec l'UE signifie que les chercheurs britanniques peuvent dès jeudi candidater pour prendre part à des projets de recherche dans le cadre du programme, «avec la certitude que le Royaume-Uni participerait en tant que membre pleinement associé». Le Royaume-Uni sera également associé au programme d'observation de la terre Copernicus, selon Downing Street.

Mettant en avant la richesse de «l'expérience et l'expertise» que les scientifiques ont à apporter sur la scène mondiale, le premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné que cet accord «débloque des perspectives de recherche sans égales» et représente «le bon accord pour les contribuables britanniques» car Londres ne paiera pas pour les programmes de recherches dont le Royaume-Uni avait été exclu depuis 2021.

«Grand jour pour les chercheurs»

Selon la Commission européenne, le Royaume-Uni contribuera à hauteur de près de 2,6 milliards d'euros par an en moyenne pour sa participation à Horizon et au volet Copernicus du programme spatial.

Citées dans le communiqué de Downing Street, les institutions scientifiques britanniques the Academy of Medical Sciences, the British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society ont salué «un grand jour pour les chercheurs au Royaume-Uni et en Europe».

«Le programme Horizon est un phare de la collaboration internationale et les chercheurs universitaires et industriels basés au Royaume-Uni seront à présent de retour en son cœur», ont-elles ajouté.

«La science a tellement à apporter pour s'attaquer aux problèmes mondiaux et améliorer la vie des gens. Aujourd'hui le gouvernement et l'UE lui ont donné un grand élan», a-t-il ajouté.

En revanche, le Royaume-Uni ne participera pas au programme Euratom, préférant poursuivre son propre programme.

Il y a un an, le Royaume-Uni avait lancé un recours contre son exclusion des programmes européens de recherche scientifique, en utilisant une disposition de l'accord post-Brexit.

Londres avait dénoncé des «retards persistants» dans son accès à ces programmes, et souligné que le Royaume-Uni avait négocié en 2020 un accès à Horizon que l'UE refusait alors de finaliser son inclusion.