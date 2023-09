Notre Église et le sacerdoce des femmes

J’ai 88 ans, et en ma qualité de vieille dame pratiquant sa religion catholique depuis son enfance, j’aurais un éclaircissement à vous demander. C’est une question qui me revient souvent en tête, en particulier quand j’assiste à la messe dominicale qui est un rituel dans ma vie. Cette question est d’autant plus importante à mes yeux que j’ai toujours, malgré mon âge avancé, cru aux valeurs féministes.

L’Église catholique interdit aux femmes de devenir prêtre, ça, tout le monde le sait. Même si je trouve ça dommage et discriminatoire, je suis consciente qu’au sein des hautes sphères de l’Église, il y a encore un paquet de vieux machos qui tiennent mordicus à ce que la prêtrise demeure la chasse gardée des mâles.

Ce que je trouve anormal cependant, c’est que ce droit leur soit encore reconnu, en dépit des chartes des droits et libertés. Comment se fait-il que l’État canadien, comme québécois, ne la force pas à accorder le droit des femmes au sacerdoce ?

Vieille, mais pas sclérosée

« La Charte canadienne s’applique à nos lois, aux décisions des gouvernements et aux actions de l’État, mais pas aux décisions de l’Église. L’article 20 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec permet expressément aux organisations religieuses sans but lucratif d’exclure des personnes si c’est justifié pour un motif religieux. Ces exclusions justifiées pour des motifs religieux son non discriminatoires. »