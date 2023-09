Nous ne sommes plus protégés par le bouclier anti-inflation

L’an dernier, lors de la campagne électorale, François Legault nous a présenté une série de mesures pour nous protéger contre l’inflation.

Baisse d’impôt, chèques de 500$, chèques de 400$ à 600$ en 2022 et hausse jusqu’à 2000$ d’un crédit d’impôt pour les personnes âgées.

Un an plus tard, on voit bien que l’inflation est toujours présente et que les Québécois en ont de moins en moins dans leurs poches.

Clairement, le bouclier anti-inflation a des trous.

Fini les chèques

L’inflation frappe toujours!

Mais le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a redit dans une entrevue à La Presse que c’était terminé pour les chèques.

Selon le ministre: «On ne peut pas faire l’inverse de ce que la Banque du Canada fait.»

Cependant, c’est exactement ça que le gouvernement caquiste a fait l’an dernier.

Avant la campagne, pendant que la Banque du Canada tentait de réduire l’inflation, la CAQ a envoyé des chèques juste à temps pour l’élection. Les caquistes ont mis de l’huile sur le feu!

Aujourd’hui, le ministre des Finances pense qu’il faut «synchroniser la politique fiscale du gouvernement avec la politique monétaire [de la Banque du Canada] pour ramener l’inflation à 2% tel que prévu.»

Je suis d’accord avec lui, mais le gouvernement caquiste aurait pu dire la même chose avant la campagne l’an dernier. Mais la CAQ a décidé de faire autrement.

Outil politique

Oui, la CAQ a été généreuse avec ses mesures, mais elle n’a malheureusement plus les moyens pour aider les Québécois.

Le ministre des Finances dit qu’il y aura de l’argent pour le logement, l’itinérance et les changements climatiques dans sa mise à jour économique cet automne.

Clairement, la population risque d’être déçue.

La CAQ devra bien expliquer ce changement de cap. Sinon, nous pourrons en conclure que le bouclier anti-inflation était purement une arme politique.