Pour Connor McDavid, il est urgent de gagner maintenant

À 26 ans, le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, est conscient qu’il se trouve au cœur de ses meilleures saisons sur le plan individuel et il veut profiter de sa belle forme pour gagner la coupe Stanley pendant qu’il est encore temps.

Le gagnant des trophées Hart, Art-Ross, Ted-Lindsay et Maurice-Richard en 2022-2023 devrait continuer d’accumuler les buts et les points à un rythme ahurissant dans les années à venir, sauf si des imprévus comme les blessures se mettent de la partie. À ses yeux, le moment est propice pour tenter le grand coup. Les Oilers ont tout intérêt à mettre les chances de leur côté en misant sur un groupe aspirant aux grands honneurs. Puis, les joueurs devront livrer la marchandise le printemps prochain.

«Je ressens cette urgence d’agir à chaque année. Ce n’est pas une histoire de contrat ou d’un truc du genre. Je pense que notre fenêtre est ouverte à cause de l’âge de cette formation et des étapes que nous avons franchies. Je suis très à l’aise avec ce noyau, je considère que tous en sont au meilleur de leur carrière», a affirmé le pivot mercredi, en marge d’un point de presse faisant la promotion de la Classique Héritage du 29 octobre au Commonwealth Stadium.

Groupe soudé

Comme il l’a mentionné quelques semaines auparavant, McDavid ne manque pas de motivation. La défaite au deuxième tour des séries contre les Golden Knights de Vegas, éventuels champions, a laissé un goût amer. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a demandé à ses coéquipiers de se présenter à Edmonton quelques semaines plus tôt en août. Le club a déjà bien entamé sa préparation et cette longueur d’avance pourrait lui être profitable.

«Je crois que ça en dit long sur notre groupe. On se tient ensemble. Tous s’engagent à gagner et sont super motivés, a-t-il souligné au site NHL.com. C’est le type de message qu’on veut lancer. Les gars sont revenus et on s’assure d’être unis avant le début du camp d’entraînement.»

Les attentes risquent d’être élevées à l’égard des Oilers, qui ont joué en séries dans les quatre dernières années. Ils ont dépassé le plateau des 100 points au cours des deux plus récentes saisons, tandis que McDavid a accumulé 276 points durant ce temps.