Qualité de l’air: des manifs pour faire respecter les normes à Rouyn-Noranda

Des membres du mouvement Mères au front ont organisé un «Die-in» dans plusieurs villes du Québec, jeudi, pour dénoncer la mauvaise qualité de l’air à Rouyn-Noranda et demander au gouvernement de faire respecter les normes environnementales à la Fonderie Horne.

Rassemblées dans le cadre de la Journée internationale de l’air pur devant le bureau du premier ministre François Legault à Montréal, ces Mères au front exigent que Québec «fasse respecter les normes de santé publique pour la qualité de l’air à Rouyn-Noranda et partout sur le territoire».

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Dans un communiqué de presse, le mouvement a indiqué que «le gouvernement du Québec laisse la Fonderie Horne de Glencore émettre 25 fois plus d’arsenic dans l’air que ce qui est autorisé ailleurs au Québec».

«Il est inacceptable et inconcevable que nos gouvernements permettent que le droit à un environnement sain soit ainsi bafoué au détriment de la santé», peut-on notamment lire.

«On est là pour rappeler que la pollution tue. [...] Ce n’est pas parce qu’elle est invisible qu’elle ne fait pas de dégâts et de ravage», a pour sa part déclaré la réalisatrice et autrice Anaïs Barbeau-Lavalette, qui participait au «Die-in» sur la rue Sherbrooke, en entrevue à TVA Nouvelles.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«Les enfants ont de l’arsenic dans les cheveux, dans les ongles. On a connu les feux de forêt nous cet été, on voit que ça [touche] notre liberté de mouvement, les enfants ne pouvaient pas sortir, etc. Ben, c’est tous les jours [comme ça] à Rouyn-Noranda. Les mères regardent par où vient le vent avant d’ouvrir la fenêtre de leur maison», a-t-elle ajouté.

D’autres manifestations ont également lieu à Rouyn-Noranda, La Prairie, à Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Granby.