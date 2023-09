Quoi savoir avant de donner un cellulaire à votre ado

Votre ado a foulé les planches du secondaire et pour lui donner un peu de liberté, tout en gardant contact, vous songez à lui offrir un cellulaire ?

Pour qu’il devienne un utilisateur responsable, un bon encadrement est nécessaire. En ce début d’année scolaire, Vidéotron vous conseille de prendre un moment avec lui pour le sensibiliser à l'utilisation de cet outil technologique de plus en plus populaire chez les jeunes.

Voici quelques sujets à aborder avec votre ado :

Les sites à éviter

Un si petit appareil qui offre de si grandes possibilités. Pour vous assurer que votre ado utilise son téléphone cellulaire de façon responsable, vous pourriez déterminer dès le départ les applications, les sites et les médias sociaux qu’il a la permission d’utiliser... ou non.

Informez-vous également sur les particularités des différentes plateformes préférées de votre jeune, afin de demeurer à l’affût. Vous connaissez sûrement Facebook, YouTube et Instagram, mais quelles sont les fonctionnalités de TikTok, Twitch et Snapchat ?

Le temps d’écran

Pour éviter les ambiguïtés, il est préférable d’établir des règles claires en amont concernant le temps d’utilisation de son téléphone cellulaire.

Par exemple, il pourrait être utile de déterminer un nombre maximal d’heures passées sur son téléphone par semaine, afin de maintenir un équilibre entre la vie réelle et virtuelle. Pour respecter cette entente, il est possible de suivre la moyenne quotidienne de temps d’écran dans les réglages du cellulaire.

L’objectif est d’éviter que le temps d’écran ne vienne influencer l’heure du lever, du coucher et des repas. Sinon, connaissez-vous la règle des soupers déconnectés ? Elle consiste à fermer tout appareil mobile avant de se mettre à table, afin de profiter des repas en famille pour discuter, plutôt que de faire défiler son fil d’actualités. Très utile pour reconnecter !

L’utilisation des données

Chaque forfait cellulaire possède un nombre maximal de données mobiles à utiliser par mois. En conscientisant votre ado sur sa consommation, vous pourrez ainsi éviter de voir ses données partir en fumée, et de vous retrouver avec une facture salée.

Ainsi, il s’agit tout simplement de lui rappeler de se connecter au réseau Wi-Fi dès que possible, et d’activer les alertes de dépassement de données sur l’Espace client Vidéotron pour ne pas être pris au dépourvu. L'option économie de données est aussi un outil fort pratique pour ne pas tout dépenser inutilement.

Le contrôle parental

Si vous souhaitez surveiller le contenu que votre ado consomme sur son téléphone — ce que vous avez le droit de décider comme parent —, il est recommandé de le faire en toute transparence. Cela favorise le maintien d’une relation de confiance. Vous pourriez, par exemple, installer les fonctionnalités de contrôle parental (dans les paramètres du téléphone de votre enfant) et définir les mots de passe avec lui. Il sera donc conscient que vous avez la capacité de consulter toutes ses activités, y compris les discussions entamées, les vidéos visionnées, les morceaux de musique écoutés et les sites Web visités.

D’ailleurs, la fonction Contrôle parental de l’application Helix Fi offre la possibilité de suspendre temporairement les appareils connectés au Wi-Fi et de restreindre l'accès à des contenus sensibles sur certains sites Web ou applications. Il s’agit donc d’un outil utile pour vous assurer d’une utilisation saine de l’Internet à la maison.

Pour que vous et votre famille puissiez profiter pleinement de vos écrans au meilleur prix, découvrez le Rabais Famille offert chez Vidéotron. De plus, découvrez-en davantage avec nos trucs et astuces dans la section Blogue de Vidéotron. Également, visitez la section Soutien du site Web de Vidéotron pour découvrir des réponses à vos questions sur les produits et fonctionnalités.