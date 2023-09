Rentes d’invalidité: le PQ demande au gouvernement de corriger le tir

Le Parti Québécois réclame une réforme de la Loi sur le régime des rentes (RRQ) «le plus rapidement possible», afin «d’y retirer la discrimination» envers 28 000 personnes âgées en situation d’invalidité.

Rappelons qu’en vertu des articles de la loi du RRQ 120.1 (en vigueur) et 120.2 (abrogé en 2022), les aînés invalides ont vu leurs rentes de retraite subir des coupes par rapport aux prestations classiques versées à une personne qui atteint 65 ans.

Le 28 juillet dernier, le Tribunal administratif du Québec avait déclaré inopérants ces deux articles estimant qu’ils allaient à l’encontre de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le gouvernement a toutefois décidé de s’adresser à la Cour supérieure pour lui demander d’annuler la décision du Tribunal.

«Il s’agit d'un manque de sensibilité inexplicable d’un gouvernement qui s’autoproclame sans cesse comme étant celui qui souhaite remettre de l’argent aux citoyens», a déclaré Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois (PQ) en matière de travail, d’emploi et d’aînés, dans un communiqué jeudi.

«Il y a 28 000 aînés invalides touchés par cette discrimination financière qui réduit leur prestation de 24 à 36 % par rapport à la rente régulière versée aux personnes de 65 ans et plus. Cette situation est totalement injuste et doit être corrigée», a-t-il ajouté.

Le Parti Québécois demande au gouvernement d’annuler son appel et de changer la loi «le plus rapidement possible».