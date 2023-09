«Si c'est ça une crise de la cinquantaine, je trouve ça trippant»: Maxim Martin revient transformé de son été en «van life»

Maxim Martin a goûté à la van life une partie de l'été en roulant sur les routes du Québec et des États-Unis, guidé notamment par les suggestions de ses fans sur les réseaux sociaux. L'humoriste de 53 ans revient de son expérience transformé.

«Un voyage comme je viens de vivre, c’est tellement enrichissant! Les rencontres, les moments magiques... J’ai vu des choses extraordinaires, et ce, aussi depuis le début de l’année où j’ai beaucoup voyagé. J’ai eu des signes de la vie. Je veux que ma vie soit faite de ces moments. Ma carrière aussi», a-t-il expliqué en entrevue.

Parti en van avec son chien pour quelques semaines entre le Maine et la Gaspésie, l’humoriste s’est laissé porter par l’inspiration mue soit de coups de tête ou de suggestions de sa communauté qui l'a suivi à travers ses confessions sur sa page Facebook ou son compte Instagram.

«J’ai un lien tellement le fun avec mes fans sur les réseaux sociaux! Je me suis ramassé chez un couple qui a tout lâché pour acheter un camping au Nouveau-Brunswick, j’ai fait de sacrées belles rencontres, j’ai ri aux larmes, j’ai vu un bateau de pêche s’enfoncer dans la brume alors que je me baignais un matin dans le Maine, raconte l’humoriste à toute vitesse, avant de se mettre à rire. Oh, je suis parti moi-là, hein?»

Il s'agit d'une expérience très marquante pour l’artiste, qui après une année difficile en 2022 entre séparation et autres épreuves, a eu envie de lâcher prise. Il a également ajouté sur Instagram. «Je peux déjà dire qu’y a des vacances qui te font relaxer et il y en a aussi qui te font voir la vie différemment.»

Le deuil de la stabilité

Après avoir quitté la radio et la fin de l’émission Max et Livia dans laquelle il était en vedette avec sa fille, Maxim Martin a dû faire le deuil d’une certaine stabilité. «Tu sais comment c’est le showbiz. Aucun projet n’est éternel. Ça fait peur à 50 ans. Je me suis dit que si j’avais payé mon loyer sur la poudre, je devais bien être capable de payer mon loyer aujourd’hui. J'ai décidé de faire confiance à la vie», lance-t-il en riant.

Alors qu’il s’apprête à partir en France pour un mois dans le but de tester son spectacle et quelques blagues, Maxim Martin ne manque pas de projets: il termine l’écriture de son livre 53-Sauter dans le vide à sortir ce printemps, poursuit l’enregistrement de son podcast Deal avec!, prépare un nouveau spectacle pour 2025...

«Je ne suis plus drivé par le nombre de tickets vendus, confie-t-il. Je ne suis pas en train de me retirer du showbiz, ce n’est pas un divorce. Je ne suis pas fermé à la radio ou à la télé, loin de là. J’ai juste envie de faire ce qui m’alimente. Écoute, le lâcher-prise que je suis en train de vivre est sûrement la plus belle libération que je n’ai jamais eu.»

«Je n’ai jamais été carriériste, mais j’ai eu des périodes plus précises, poursuit l'humoriste en riant. Si ça décolle en France, est-ce que je vais retarder mon show au Québec? On verra! Je n'ai pas d'attentes. J’ai le goût de faire mes affaires avec le monde qui me suit depuis le début. J'ai du fun avec une belle gang. Tout est de plus en plus interrelié dans ma vie. Je suis en train de créer mon petit dôme à moi», raconte-t-il, avant d’évoquer avec fierté que son fils William, 14 ans, a récemment fait quelques-unes de ses premières parties.

«Je vais sonner comme un biscuit chinois, mais quand on fait ce qu’on aime avec sincérité et passion, c’est là que ça fonctionne, dit Maxim Martin avant de marquer une pause. Je dois te laisser, je vais déjeuner avec Livia pour voir ce qu’on a envie de faire pour la suite. Ah, et si c’est ça une crise de la cinquantaine, je trouve ça trippant!»

Maxim Martin présentera quelques spectacles au Québec cet automne. Pour tous les détails, c'est ici.