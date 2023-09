Télé-Québec: Mario Pelchat revisite ses grands succès avec des artistes qu'il admire

Passionné d’horticulture et de plantes rares, Mario Pelchat était loin de se douter qu’il deviendrait vigneron quand il a acheté, il y a de cela 16 ans, une terre pour y avoir des chevaux.

«Je n’ai jamais été un passionné de la production viticole, mais c’est à force d’avancer dans cette culture, avec cette curiosité de la plante, qui m’a amené dans cette production», a-t-il raconté en entrevue avec l’Agence QMI.

Pour souligner ses 40 ans de carrière musicale, le chanteur a d’ailleurs convié chez lui, dans son havre de paix de Saint-Joseph-du-Lac, au domaine Pelchat Lemaître-Auger qu’il a fondé avec sa conjointe Claire, des amies artistes afin d’y revisiter dans un tour de chant sa musicographie à succès.

«Une belle occasion de faire un bilan et de voir tout le travail accompli», a dit celui qui est aussi coach à La Voix.

Le parallèle entre l'humain et la vigne

Après s’être divorcé en 2002, le couple, qui a recommencé à se fréquenter pratiquement au même moment, se cherchait un projet commun pour se ressouder. Il a alors fait l’acquisition, en 2007, d’une terre dans les Basses-Laurentides pour laquelle il devait se qualifier comme producteur agricole pour l’habiter. Instinctivement, les amoureux ont opté pour la vigne.

«C’est une plante capricieuse, qui demande des soins extrêmement pointus. Quand on la traite avec amour et respect, un peu comme pour un être humain, elle fait des fruits extraordinaires», a-t-il décrit, soulignant la beauté de l’analogie qui peut s’établir entre l’homme et la vigne.

Abordant ainsi son parcours de vigneron, l’auteur-compositeur-interprète et producteur prend le temps, dans ce grand rendez-vous culturel qui sera présenté ce vendredi à Télé-Québec, de remettre en contexte les événements qui ont inspiré l’écriture de ses tubes des dernières décennies et il pousse la note avec ses invitées. Il reprend entre autres Tant de mots et Voyager sans toi avec son amie Marie Denise Pelletier, Ailleurs avec sa protégée Émilie Daraîche et la poignante Je ne t’aime plus avec Lunou Zucchini.

Photos des Productions Déferlantes fournie par Télé-Québec

«Je n’ai pas toujours fait en tournée les chansons que les gens voulaient entendre. Quand on les délaisse et qu’on y revient, ça fait du bien. Comme Ailleurs, je ne l’ai pas chanté dans toutes les tournées. Quand on y croit et Voyager sans toi non plus. Mais d’y revenir dans un spécial télé comme ça, ça fait plaisir de les redécouvrir surtout à travers d’autres voix», a souligné Mario Pelchat, qui s’est dit touché d’avoir eu droit à ce spécial télévisé.

«Et c’est ça qui est intéressant aussi, elles y apportent une couleur différente et elles amènent mes chansons ailleurs. On découvre quelque chose de complètement neuf et ça nous fait aimer les pièces différemment», a-t-il poursuivi.

Les prestations, tournées un peu partout sur le vignoble, de jour comme de nuit, donnent lieu à des moments puissants emplis de douceur. C’est particulièrement le cas de Pleurs dans la pluie, interprété par Ingrid St-Pierre au piano, dans les bois, et sous l’œil attentif de Mario, ému aux larmes. «Je lui ai dit à la fin: “c’est ta chanson. Ce n’est plus la mienne”. C’est beau ce qu’elle en a fait. C’est sublime», a-t-il ajouté.

Produit par les Productions Déferlantes, Mario Pelchat – Maître dans son domaine, le premier grand rendez-vous culturel de la saison, sera présenté ce vendredi, à 21 h, à Télé-Québec.