Tout ce qu’il faut savoir pour le Grand Prix Cycliste de vendredi

Le Grand Prix Cycliste de Québec est de retour vendredi pour une 12e édition, au grand plaisir des commerçants de la Vieille Capitale, qui y voient une façon de prolonger la saison touristique.

«Année après année, on attend cet événement-là avec impatience. On est directement sur le circuit, les gens viennent manger un morceau tout en étant aux premières loges», raconte Jean-François Barré, ancien cycliste et directeur du Pub Saint-Alexandre, sur la rue Saint-Jean.

Jeremy Bernier

Le lancement de la douzième édition du Grand Prix Cycliste de Québec sera donné à 11h, vendredi matin, sur Grande Allée Est. Plus de 150 coureurs s’aligneront sur la ligne de départ de l’épreuve qui s’étirera jusqu’à 16h15 et qui sera diffusée dans plus de 130 pays.

Le trajet long de 12,6 km devra être parcouru à 16 reprises par les cyclistes, pour un total de 201,6 km.

Ils passeront notamment par les plaines d’Abraham, la côte Gilmour et le boulevard Champlain. Puis, ils remonteront par la côte de la Montagne, avant de traverser le Vieux-Québec et de revenir via la rue Saint-Louis.

Fournie par la Ville de Québec

Des retombées pour tous

Jeudi, Le Journal a pu apercevoir quelques participants qui arpentaient déjà le circuit pour y faire du repérage et parler stratégie avant le jour J.

«Chaque coureur a une grosse équipe derrière lui, alors ça amène beaucoup de monde dans le centre-ville. Sans parler des touristes qui ne viennent que pour l’événement. On doit se préparer en conséquence!» lance Claudia Lacroix, gérante chez Casse-Crêpe Breton.

Jeremy Bernier

Comme plusieurs établissements, le restaurant s’attend à avoir un gros week-end et a préparé son personnel en conséquence.

« Des événements comme ça, ça permet de faire rouler l’économie du quartier. Tout le monde en est gagnant et profite des retombées », souligne de son côté Hadler Hasmukh, directeur du Portofino.

Trouble-Fête

Les organisateurs du Grand Prix s’affairaient aussi aux derniers préparatifs en installant notamment des barrières de sécurité et en restreignant l’accès à certaines artères, jeudi.

Une vingtaine de rues seront fermées à la circulation et au stationnement pour la durée de l’événement (voir carte plus haut). Des navettes seront mises à la disposition des usagers de l’Hôtel-Dieu à partir de la Gare du palais.

Jeremy Bernier

La pluie pourrait toutefois venir jouer les trouble-fêtes pour certains, puisqu’on prévoit des averses: jusqu’à 10 mm de pluie pourraient tomber au courant de la journée, avec une température ressentie de 31 degrés.

«Les gens n’auront qu’à se réfugier chez nous pour regarder la course, on sera ravi de les accueillir!» lance à la blague M. Barré.

Meilleurs points de vue

Place George-V

Village de fans et boutique officielle du Grand Prix Cycliste

Parc de la Francophonie

Site protocolaire pour la présentation des coureurs à 10h



Cérémonie de clôture

Coin De Laune et côte Gilmour

Site spectaculaire



Descente rapide dans un virage serré sur la côte Gilmour

Côte de la Montagne

Site spectaculaire



Côte abrupte redoutable pour les grimpeurs

Coin des Glacis et Saint-Jean



Une météo capricieuse

Maximum 23 °C (Humidex de 31)

Averses en journée (10 mm prévus)

Ciel nuageux

Source: Ville de Québec et Environnement Canada