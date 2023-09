Un déjeuner copieux pourrait vous aider à survivre au décalage horaire

Manger un repas copieux tôt le matin à l’heure de votre nouveau fuseau horaire et même éviter un repas la veille au soir pourrait réduire de deux jours les effets du décalage horaire, surtout chez les plus âgés, selon une étude.

Les effets pourraient effectivement être plus importants pour les plus âgés, a rapporté le Washington Post.

Les chercheurs de l’étude ont donc développé un modèle mathématique pour simuler les effets potentiels du vieillissement sur le rythme circadien, qui est perturbé pendant le décalage horaire.

Ils ont ainsi découvert qu’il faudrait à une personne cinq jours pour se remettre d’un changement de six heures après un vol vers l’ouest, et six jours pour un vol vers l’est.

Pour les plus âgés, le modèle prévoit sept à neuf jours respectivement.

Voici quatre astuces pour lutter contre les effets du décalage horaire:

• Prendre quatre repas répartis de manière égale entre le jour et la nuit;

• Trois repas si vous avez vraiment faim (au lieu de deux pour le jour) et également espacés dans la journée;

• Trois jours avec un gros déjeuner et sauter le repas du soir la veille du voyage.

Les recherches ont également avancé que sortir à la lumière du jour pouvait aider, mais n’ont pas déterminé le nombre de calories ou le type d’aliments à consommer.

Si ces astuces ne sont pas nouvelles pour tout le monde, le modèle utilisé par les chercheurs pourrait permettre de créer de nouvelles hypothèses, pense un expert.