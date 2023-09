Vladimir Guerrero fils refuse de se laisser étouffer par la pression

Encore une fois cette année, les Blue Jays de Toronto se trouvent au cœur d’une course aux éliminatoires sans merci et pour leur cogneur Vladimir Guerrero fils, jouer des matchs significatifs en septembre est devenu une habitude et son expérience pourrait représenter un avantage.

En congé jeudi, la formation ontarienne s’accroche à la dernière place donnant accès aux duels d’après-saison dans la Ligue américaine de baseball. Après avoir remporté ses deux dernières séries contre les faibles Rockies du Colorado et Athletics d’Oakland, elle a rendez-vous en fin de semaine avec d’autres rivaux médiocres, les Royals de Kansas City. Cependant, même si l’opposition est faible, il faut éviter de s’endormir, surtout avec une courte avance d’une demi-partie sur les Rangers du Texas, actuellement à l’extérieur du groupe des clubs qualifiés.

Conséquemment, la pression risque d’être forte sur les Jays et leurs joueurs-clés, notamment Guerrero fils, qui connaît une campagne en dents de scie. Ses 21 circuits et 82 points produits, ainsi que sa moyenne au bâton de ,266, devraient lui permettre de se rapprocher de ses statistiques de l’an dernier (32 longues balles, 97 points produits et moyenne de ,274). Toutefois, c’est bien loin des chiffres de 2021, quand il avait notamment canonné 48 coups de quatre buts.

Pour le moment, l’objectif est certes de gagner et il faut regarder en avant.

«J’ai appris que vous devez contrôler ce que vous pouvez. Donc, je ne mets pas davantage de pression sur mes épaules, a commenté le joueur-étoile au réseau Sportsnet par le biais d’un interprète. Je tente de rester en maîtrise de moi-même afin de ne pas être trop anxieux.»

«Dans le passé, lorsque je savais qu’une grosse présence au bâton pour l’équipe s’en venait, je ne contrôlais pas cette facette, a-t-il poursuivi. Parfois, on élargit notre zone des prises et on commence à s’élancer sur de mauvais tirs. Néanmoins, à cet instant précis, on sait qu’il s’agit d’une présence importante pour le club. Ça arrive et il faut apprendre de cela.»

Attendre le bon lancer

Guerrero fils s’engage à contribuer aux succès des siens et pour ce faire, il entend demeurer à l’intérieur de ses moyens. Pendant les récentes semaines, il attendait le lancer idéal sur lequel il voulait se montrer plus agressif. La stratégie devrait rester identique.

«Avant, je me compromettais peut-être plus. Maintenant, j’essaie de me concentrer sur le tir que je veux vraiment frapper et que j’attends, puis de l’attaquer, a-t-il expliqué. Cela fait partie du processus. Je dis toujours que chaque année ne sera pas la même. On lancera différemment contre vous et il faut s’ajuster à cela. Dernièrement, je me suis senti à l’aise et je crois que je m’adapte bien. Espérons que je terminerai en force.»