COUTURE (Ryszkiewicz)



GenevièveC'est avec beaucoup de tristesse que la famille annonce le décès de Geneviève Couture, survenu le 1er septembre 2023.Épouse bien-aimée et dévouée de feu Albert Couture, elle laisse dans le deuil ses deux soeurs Leokadja (Lee) (Edward Kaminski) Fairfield, CT, et famille et Marianne (feu Anthony Kowalczyk).Une célébration de la vie de Geneviève aura lieu le lundi 11 septembre à 10h30 à l'église Saint-Raphael-Archange, 495 rue Cherrier, Île-Bizard, H9C 1G4.