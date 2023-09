RICHARD, Pierre 21 septembre 1947 - 29 août 2023C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Pierre Richard (

RICHARD, Pierre

21 septembre 1947 - 29 août 2023



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Pierre Richard (

), géographe et urbaniste, décédé subitement à Saint-Laurent (Montréal).Pierre laisse dans le deuil sa conjointe Lucie Roy, son beau-fils Mathieu Jolicoeur et sa famille, ses soeurs Cécile, Lise et Madeleine, ses frères Jacques, Michel et Marc, ses belles-soeurs et ses beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que de nombreuses loyales amitiés.Il y aura exposition du corps au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin Côte-de-Liesse, à Ville Saint-Laurent (Montréal), le samedi 9 septembre 2023 de 13h à 17h. Soyez les bienvenus à cette dernière salutation.