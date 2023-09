Absence de Kevin Mital: un gros souci de moins pour les Redbirds de McGill

S’ils n’ont pas vaincu le Rouge et Or depuis 2001, les Redbirds de McGill auront toutefois un souci de moins en se pointant au PEPS.

• À lire aussi: Rouge et Or: Kevin Mital plaide coupable pour des voies de fait et s’évite un casier judiciaire

• À lire aussi: Coupable de voies de fait: le Rouge et Or suspend Kevin Mital pour le match de samedi contre McGill

Ils n’auront pas à concocter un plan pour tenter de freiner le receveur étoile Kevin Mital qui a été suspendu une partie pour ne pas avoir respecté le code d’éthique de l’équipe. «Kevin Mital représente 40 pour cent de l’offensive du Rouge et Or selon les statistiques, a indiqué l’entraîneur-chef et coordonnateur défensif Ronald Hilaire. D’autres receveurs sont capables de prendre la relève et attendent peut être une opportunité de recevoir plus de passes.»

«On n’affronte les Kevin Mital de Québec, mais le Rouge et Or de Laval, de poursuivre Hilaire. On affronte une machine qui roule bien et un quart-arrière Arnaud Desjardins très calme et qui est pratiquement un entraîneur sur le terrain tellement il connaît bien le système de Justin Éthier.»

Dans leur victoire de 26-14 vendredi dernier contre Sherbrooke, les Redbirds ont présenté un visage fort différent en offensive qui n’a rien à voir selon Hilaire avec l’absence du coordonnateur offensif Alex Vertullo qui a été remplacé par Youssy Pierre pour des raisons de santé.

«En deuxième demie, on s’est ajusté moi et Youssy et on a pris ce que la défensive du Vert & Or nous donnait. Nous avons une ligne offensive expérimentée et de bons porteurs de ballons. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas couru aussi bien.»

Avec des gains de 153 verges en 15 courses, Brandon Ciccarello a permis aux Redbirds d’effacer un retard de dix points. «Nos 277 verges au sol représentent un record d’équipe depuis que je suis ici, a souligné Hilaire. La performance de Brandon n’est pas une surprise. Il a montré des flashs incroyables l’an dernier, mais il était vraiment jeune à 18 ans puisqu’il revenait d’une école préparatoire aux États-Unis. Il a profité de son opportunité en deuxième demie.»

Hilaire ne savait toujours pas qui allait être son coordonnateur offensif. «Pour une raison médicale, c’est difficile qu’Alex soit toujours présent. Quant à Youssy, c’est une énorme tête de football et il possède l’expérience d’appeler les jeux pour l’avoir fait à Lévis et à Chicoutimi. La préparation se fait toute la semaine.»

Pour ce match en blanc à Québec, Hilaire replongera dans ses souvenirs. «Quand j’étais dans la NCAA avec Buffalo, je me souviens d’avoir joué à Penn State devant 108 000 spectateurs vêtus de blanc. Laval tente d’émuler la thématique et ça va être une belle expérience pour les deux équipes.»