Agression sexuelle dans un parc sur une ado: des séquelles encore vives pour la victime 25 ans plus tard

Plus de 25 ans après s’être fait agresser sexuellement dans un parc par un inconnu, une femme a livré un courageux témoignage pour expliquer longuement à ce récidiviste qui a été épinglé grâce aux avancées de la science comment il a détruit sa vie à tout jamais.

À lire aussi : Un agresseur sexuel pincé 25 ans plus tard grâce au progrès de la science génétique

«Je me demande souvent pourquoi il ne m’a pas tuée plutôt que de me laisser vivre cette torture. Je suis brisée et je ne serai plus jamais entière. Le 17 août 1995 a été le dernier jour de ma vie», a laissé tomber la victime de Louis Jr Poirier ce matin, au palais de justice de Longueuil.

Ce jour-là, alors qu’elle était âgée de 15 ans, elle a eu le malheur de croiser sa route. L’adolescente roulait à vélo dans le parc de la Cité lorsqu’elle a vu l’individu passer en sens inverse.

Photos d’archives

Certaine d’être tuée

Apeurée par son regard, elle a accéléré le rythme en pédalant plus rapidement et en criant «Maman».

Mais l’homme, lui aussi à bicyclette, a été capable de la rejoindre et de la faire tomber au sol. Puis il l’a traînée dans la forêt, où il a déchiré son soutien-gorge et l’a déshabillée avant de l’agresser sexuellement pendant de longues minutes.

«Tout au long de cette agression, elle est convaincue qu’elle sera tuée», avait expliqué la procureure de la Couronne, Me Julie Vincent, lorsqu’il a plaidé coupable en février dernier.

Poirier avait finalement remis ses pantalons et était reparti à vélo. C’est une passante qui avait trouvé l’adolescente en pleurs dans la rue avec ses sous-vêtements et ses souliers dans les mains.

«L’événement se répète constamment dans mon esprit. La sensation de brûlure entre mes jambes [...], mon chandail dans mon visage et noué autour de mon cou», a-t-elle détaillé au tribunal, cachée par un paravent afin de ne pas croiser le regard de son agresseur assis dans la salle.

Erika Aubin

Après l’agression, l’adolescente avait passé une trousse médico-légale à l’hôpital, un moment qu’elle décrit comme «une horreur».

Mais c’est grâce à ces preuves recueillies à l’époque et à l’avancement de la science qu’une nouvelle analyse génétique a permis d’identifier Poirier 25 ans plus tard. Celui-ci avait commis d’autres crimes sexuels par la suite.

13 médicaments par jour

Au fil des années, la jeune femme dont on ne peut révéler l'identité a vécu plusieurs épisodes d’automutilation et de consommation de drogues: «Fumer du cannabis n’avait plus d’effet, a dit celle qui s’était tournée vers la cocaïne et le LSD. [...] Paranoïaque, j’ai recommencé à me couper et à me poignarder avec des objets pointus.»

Elle doit prendre treize médicaments différents tous les jours, a-t-elle expliqué en montrant un gros sac Ziploc rempli de pots de pilules. Incapable de travailler, elle est en congé médical pour une durée indéterminée. Les cauchemars hantent encore ses nuits.

De son côté, Louis Jr Poirier, aujourd’hui âgé de 59 ans, a lu une brève lettre d’excuses à la victime et sa famille. Il a assuré s’être repris en main après ses incarcérations antérieures. Il avait notamment écopé, en 2001, de huit ans de détention pour les deux agressions sexuelles survenues l'année précédente.

Les avocats de la défense et la Couronne présenteront cet après-midi leurs observations sur la peine au juge Marc-Antoine Carette.