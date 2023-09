Après avoir goûté au rêve américain, une recrue du Rouge et Or est très heureuse d'avoir priorisé le bonheur au détriment du football

Le joueur de ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval Maxime-Olivier Cabana a misé sur son bonheur au détriment du rêve américain et il se réjouit de sa décision de rentrer à la maison.

• À lire aussi: Un nouveau rôle pour le bloqueur étoile du Rouge et Or qui se retrouve comme capitaine pour la première fois de sa carrière

«Ce fut une excellente décision, l’une des bonnes dans ma vie, a-t-il résumé. Je n’ai aucun regret d’avoir quitté la NCAA. Venir à Laval est la décision que j’aurais dû prendre dès le début. J’ai priorisé mon bonheur avant le football et je ne suis pas perdant parce qu’on retrouve un bon niveau à Laval.»

Après son football scolaire avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, le gaillard de 6 pi 5 po et 300 livres voulait vivre le rêve américain et a décidé de poursuivre sa carrière chez nos voisins du Sud où il a fréquenté une école préparatoire pendant deux ans.

La stratégie a porté fruit puisqu’il a été recruté par les Cardinals de Louisville en 2022 qui évoluent dans la Conférence ACC (Power 5), mais l’éloignement a commencé à peser lourd après une saison.

«Dans la NCAA, j’ai amélioré mon aspect physique, mon niveau de jeu et ma vitesse, mais je suis beaucoup plus heureux à Laval où je peux jouer devant mes parents, mon frère et ma blonde, a-t-il exprimé. Oui j’ai réalisé le rêve américain en obtenant une bourse dans une des meilleures conférences de la NCAA, mais c’était difficile de me retrouver loin de mes proches tout le temps.»

«Après les parties aux États-Unis, je prenais mes clics et mes clacs et je rentrais au vestiaire, de poursuivre Cabana. Lors du premier match à Sherbrooke où mes grands-parents habitent, j’ai été entouré par mes proches après la rencontre. C’est plus le fun.»

Une ambiance plus agréable

Au-delà du niveau de jeu qui est supérieur dans le ACC, Cabana a noté une différence importante dans le réseau universitaire québécoise. «Il y a une plus belle ambiance à Laval, la chimie d’équipe est meilleur et les sont plus soudés que ce que j’ai connu dans la NCAA, a-t-il raconté. C’est compréhensible puisque les joueurs dans la NCAA viennent de partout. C’est plus tendu dans la NCAA parce que tu ne peux pas échouer.»

«Glen (Constantin) m’avait décrit comment ça se passait à Laval, de poursuivre l’étudiant en droit. Sa description est ce que je recherchais et c’est ce que j’ai eu. Je ne pourrais pas être plus heureux.»

La recrue n’a pas tardé à voir du terrain. L’expulsion à Sherbrooke et la suspension de Jean-Antoine Dean-Rios lui permettront d’être partant samedi soir face aux Redbirds de McGill. «Jean-Antoine est un joueur d’exception et il y a eu un bon combat à tous les jours pendant le camp d’entraînement qui m’a poussé à devenir meilleur. Je tenais mon bout. Il m’a donné des conseils et on a une compétition qui n’a jamais été malsaine.»

Constantin aime ce qu’il voit de Cabana depuis son arrivée à Québec. «Je suis très content de son jeu et il ne se comporte pas comme une recrue, a souligné le pilote lavallois. Il va être un très bon joueur. C’est bien beau Louisville, mais il n’avait pas joué et je ne le connaissais pas comme la plupart des joueurs qui quittent pour les États-Unis après leurs études secondaires.»