Béatrice Picard retrouvera le personnage de Marge Simpson

En marge du lancement médiatique du Salon des aînés de Saint-Jérôme, jeudi le 7 septembre, Béatrice Picard était présente en tant que marraine de l’événement, qui se déroulera le 16 septembre prochain, au Quartier 50+ de Saint-Jérôme.

Geneviève Schmidt, porte-parole de l'événement, ainsi que plusieurs personnalités comme Louise Portal, Marie-Claude Barrette, Claudette Dion et France Castel, participaient à cette soirée qui a également permis de souligner les 75 ans de carrière de la doyenne des comédiennes, Béatrice Picard.

Cette dernière a profité de l’occasion pour faire une réjouissante révélation: «J’ai pris ma retraite de Marge Simpson au début de l’année, et Chantal Baril, une comédienne dotée d’un talent énorme, m’a remplacée. Mais elle doit se faire opérer la semaine prochaine, et c’est moi qui vais la remplacer. Je suis tellement heureuse!»

Béatrice Picard a doublé la voix de Marge Simpson, de la série Les Simpsons, durant 33 ans, soit du début de la série en 1989 jusqu’au début de 2023. «Je vais retrouver Marge et je suis très contente, a ajouté la comédienne. Chantal Baril devrait être opérée le 12 septembre, et je vais lui souhaiter que tout se passe très bien et qu’elle nous revienne rapidement.»

