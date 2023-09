Certains agissements humains sont dégueulasses

Je suis désolée d’utiliser un mot violent dans mon titre, mais je ne peux pas faire autrement. Alors que je me trouvais dans une file d’attente qui s’annonçait lente, j’ai entamé une conversation avec le couple qui était près de moi, et de fil en aiguille, on a jasé de l’augmentation des prix en épicerie, du coût de la vie en général qui crée des angoisses aux parents, et de bien d’autres sujets du genre.

Puis tout bonnement, je leur glisse que j’avais entendu que dans notre coin de pays, on aurait besoin de 1000 sacs à dos pour fournir les élèves dans le besoin à la rentrée de septembre et que je trouvais inquiétant que les besoins soient si grands.

Et la femme de me répliquer : « Mais madame, comme je suis moi-même directrice d’école, je peux vous dire que le besoin de sacs à dos est aussi grand, parce qu’à la fin de l’année scolaire, les jeunes jettent directement leur sac à la poubelle, sous prétexte qu’ils vont en avoir un neuf l’année suivante. »

Et bien je trouve ça tout simplement dégueulasse. Les gens crèvent de faim et on n’en finit pas de quêter pour aider ceux qui sont en difficulté financière, pendant que ces jeunes inconscients jettent leurs choux gras aux poubelles. Que font leurs parents pour les éduquer ? Même si ce ne sont pas tous les jeunes qui font ça, le seul fait que certains le fassent, c’est de trop. Fini pour moi les dons d’argent.

Diane, Granby

Quand on pense qu’on cherche par tous les moyens à revaloriser certaines fournitures scolaires pour en arriver au zéro déchet, ce que vous racontez est aberrant. Je n’ai malheureusement pas réussi à en obtenir la certification.