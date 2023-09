Climat toxique à «The Tonight Show» : Jimmy Fallon s'excuse auprès de ses employés

L'animateur Jimmy Fallon s'est excusé auprès de ses employés dans l'émission The Tonight Show après avoir été accusé de favoriser un environnement de travail toxique.

Dans un article publié jeudi (7 septembre 23) sur Rolling Stone, deux employés actuels et 14 anciens employés ont affirmé que le comportement erratique de l'animateur avait favorisé un environnement de travail malsain dans l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Plus tard dans la soirée, Jimmy Fallon et son showrunner, Chris Miller, ont participé à un appel Zoom avec leur personnel pour s'excuser. L'animateur a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de « créer ce type d'atmosphère pour l'émission ».

Selon deux employés présents lors de l'appel, Jimmy Fallon aurait dit : « C'est gênant et je me sens vraiment mal. Désolé si je vous ai mis dans l'embarras, ainsi que votre famille et vos amis... Je me sens tellement mal que j'ai du mal à l'exprimer. »

Il a ajouté : « Je veux que l'émission soit amusante, qu'elle s'adresse à tout le monde. Ce doit être le meilleur show. »

Les membres du personnel ont également noté que Jimmy Fallon « était très sérieux » lors de l'appel, au cours duquel il a également reconnu le changement constant de direction et les a assurés que Chris Miller n'irait nulle part.

Selon le média, Chris Miller a envoyé un email aux membres du personnel jeudi (7 septembre 23) matin pour répondre à l'article.

« Je sais que le journaliste a contacté beaucoup d'entre vous avant la publication de l'article, mais je ne pense pas que ce qui est écrit reflète la culture globale de l'équipe extraordinaire avec laquelle j'ai la chance et la fierté de travailler tous les jours », a-t-il écrit. « Le lieu de travail décrit dans l'article n'est pas celui que je connais. Néanmoins, il est décevant de voir publier un article qui ne reflète pas l'environnement positif et inclusif que je crois que nous avons créé ensemble. »

Un porte-parole de la chaîne NBC a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes incroyablement fiers du Tonight Show, et offrir un environnement de travail respectueux est une priorité absolue. Comme dans tout lieu de travail, des employés ont soulevé des problèmes ; ceux-ci ont fait l'objet d'une enquête et des mesures ont été prises le cas échéant. » Jimmy Fallon anime le Tonight Show depuis 2014.