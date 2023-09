Comment soutenir ma filleule?

Je suis l’aînée d’une famille de trois. Comme je n’ai jamais eu d’enfants, j’ai toujours été la « tante gâteau » pour mes neveux et nièces, ainsi que la marraine du premier fils de mon frère, l’aîné des petits-enfants de la famille.

Ça a toujours été un enfant plutôt secret et peu volubile, mais avec moi, il s’ouvrait facilement. Faut croire que j’avais le tour avec lui. Mon filleul s’est marié et il a eu deux enfants, avant de faire une grande découverte. Il y a six ans, à 33 ans, il a pris conscience qu’il était dans le mauvais corps.

À part sa femme, je fus la première à qui il a révélé son gros secret. Je ne vous cacherai pas que le choc fut grand et que les mois qui ont suivi ne furent pas de tout repos. Je me suis retrouvée au milieu de ce qui allait s’avérer un drame pour mon frère, et surtout sa femme qui avait beaucoup de mal à accepter ça.

Dès le début, je me suis mise en mode « médiation ». Heureusement, ma filleule et sa femme ont accepté ma suggestion de recourir aux services d’une psychologue-sexologue pour leur faciliter la tâche avec leurs enfants.

Six ans plus tard, je peux dire que les choses se sont apaisées, que ma filleule a retrouvé un emploi qui lui convient et que sa petite famille est restée soudée malgré tout.

Je ne sais pas ce que l’avenir réserve à ma filleule, mais je peux dire que je la trouve plus épanouie que lorsqu’elle était un garçon. Il reste encore mon frère, son père, qui a beaucoup de mal à accepter la transformation de son fils. Auriez-vous une suggestion à ce sujet ?

Une marraine fière d’elle

Vous avez toutes les raisons du monde d’être fière de votre intervention, et très sincèrement à votre place, je laisserais les choses continuer sur leur erre d’aller. Demeurez vigilante pour intervenir si besoin est, mais ne forcez pas la note auprès de votre frère. Plus il verra s’épanouir sa fille, moins il aura le choix d’accepter ce qu’elle est devenue.